Власти отчитались об уборке несуществующего льда на Красном проспекте

Ответ об уборке льда с тротуара пришел спустя 3,5 месяца
Ответ об уборке льда с тротуара пришел спустя 3,5 месяца

В конце января новосибирец пожаловался в мэрию на обледеневший тротуар на Красном проспекте — в мае ему на электронную почту пришел ответ о том, что проблема решена.


О курьезной ситуации НГС.НОВОСТИ рассказал автор жалобы Денис Катуров.


«В конце января я шел в областной суд, был дикий гололед от выхода из метро на станции "Гагаринская" под путепроводом железной дороги и вот туда — до поворота на ул. Писарева. Был огромный накат, никто там ничего не чистил, в результате там снег таким горбом стоял на тропинке. Плюс солнечный день, все это немножко подтаяло и, соответственно, превратилось в лед. Ни песочком не посыпано – ничего», — описал ситуацию новосибирец.


После этого он обратился к мэрии через муниципальный портал «Мой Новосибирск».


«Написал им на сайте: "Але, родные, надо хотя бы песочком посыпать, раз уж ломами долбить не хотите"», — пересказал содержание жалобы мужчина.


Изначально в мэрии ему пообещали решить проблему до 6 февраля. «Ну, недельный срок — нормально, думаю. И вот в начале мая мне приходит фраза типа: "Ура, ура, мы все почистили". А ничего, что снега уже нет в Новосибирске в принципе?» — шутит новосибирец.


Ответ из мэрии
Ответ из мэрии


По словам Дениса Катурова, до этого случая он уже оставлял обращения на портале «Мой Новосибирск» по разным поводам. «В каких-то вещах помогали на следующий день буквально. Например, жаловался, что в нашем доме уже год под аркой фонарь не могут повесить, хотя обращался неоднократно в управляющую компанию. Написал на сайт — через день повесили. То есть это реально работает. А в этот раз меня просто рассмешило, что прошло столько месяцев, и вдруг они сообщают, что все почистили», — пояснил Денис Катуров.


Как ранее отмечали в региональном минздраве, чаще всего на гололеде новосибирцы травмировались в начале зимы. Но со временем адаптировались, привыкли ходить по скользкой поверхности и к весне стали реже падать на городских тротуарах

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС (1), скриншот ответа из мэрии (2)

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