Ночная погоня после аварии закончилась для водителя «Тойоты» еще одним ДТП

Фото с места ДТП

В ночь на воскресенье, 14 мая, водитель «Тойоты Карины» устроил два ДТП на ул. Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска.







Аварии произошли около полуночи. Участником первого ДТП стал «Фольксваген Пассат», который, как и «Тойота Карина», ехал со стороны Разъезда Иня в направлении Речного вокзала







«В районе завода Труд "Тойота" цепляет "Фольксваген", после чего водитель, не останавливаясь, пытается скрыться с места аварии. Водитель "Фольксвагена" пускается в погоню», - описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По их данным, во время погони «Тойоте» удалось доехать до Речного вокзала, где она врезалась в «Хендэ Солярис», водитель которого остановилась высадить пассажира. Аварком «Автоспаса» утверждает, что после этого водитель «Тойоты» попытался сбежать, но другие участники ДТП его задержали и отобрали ключи от машины.







«Когда приехал экипаж ГИБДД, водитель "Тойоты" чуть не устроил с ними драку. Также он разбил лицо о руль. Сначала согласился на медосвидетельствование, потом отказался, далее хотел обращаться в "скорую"», - описали ситуацию в «Автоспасе».





Фото с места ДТП





Фото с места ДТП



