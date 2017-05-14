Ночная погоня после аварии закончилась для водителя «Тойоты» еще одним ДТП

Фото с места ДТП
Фото с места ДТП

В ночь на воскресенье, 14 мая, водитель «Тойоты Карины» устроил два ДТП на ул. Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска.


Аварии произошли около полуночи. Участником первого ДТП стал «Фольксваген Пассат», который, как и «Тойота Карина», ехал со стороны Разъезда Иня в направлении Речного вокзала


«В районе завода Труд "Тойота" цепляет "Фольксваген", после чего водитель, не останавливаясь, пытается скрыться с места аварии. Водитель "Фольксвагена" пускается в погоню», - описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По их данным, во время погони «Тойоте» удалось доехать до Речного вокзала, где она врезалась в «Хендэ Солярис», водитель которого остановилась высадить пассажира. Аварком «Автоспаса» утверждает, что после этого водитель «Тойоты» попытался сбежать, но другие участники ДТП его задержали и отобрали ключи от машины.


«Когда приехал экипаж ГИБДД, водитель "Тойоты" чуть не устроил с ними драку. Также он разбил лицо о руль. Сначала согласился на медосвидетельствование, потом отказался, далее хотел обращаться в "скорую"», - описали ситуацию в «Автоспасе».


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП


Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

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