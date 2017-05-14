Любители головоломок устроили соревнования по сборке кубика Рубика на скорость

В соревнованиях принимают участие студенты и школьники
В соревнованиях принимают участие студенты и школьники

Сегодня, 14 мая, любители головоломок собрались в Высшем колледже информатики Новосибирского госуниверситета, чтобы посоревноваться в скоростной сборке кубика Рубика.


«Собрались те люди, которым это действительно нравится. Принесли с собой самые разнообразные кубики — я таких кубиков даже не видел никогда. И теперь они в нескольких номинациях соревнуются, у них полуфиналы, финалы... Я так понял, что ребята хотят здесь все выходные провести. Фанаты!» — рассказал директор ВКИ НГУ Алексей Окунев.


По его словам, в первых открытых соревнованиях колледжа по спидкубингу принимают участие не только студенты, но и школьники, которые узнали о предстоящих состязаниях из социальных сетей. В программу соревнований вошли дисциплины 3х3х3 и 2х2х2 (цифры означают количество маленьких кубиков, составляющих грани головоломки).


Каждому участнику дается 5 попыток на то, чтобы как можно быстрее собрать кубик Рубика
Каждому участнику дается 5 попыток на то, чтобы как можно быстрее собрать кубик Рубика


«Из 5 попыток лучшее и худшее время отбрасывается, и в зачет идут 3 оставшихся попытки, по которым вычисляется среднее арифметическое», — описал соревнования Алексей Окунев.


Также желающие вне конкурса могут попробовать себя в сборке кубиков 4х4х4, 5х5х5 и асимметричной головоломки Square-1. 


Победителям соревнований достанутся в подарок кубики Рубика
Победителям соревнований достанутся в подарок кубики Рубика


Увлеченные конкурсанты намерены провести на соревнованиях все выходные
Увлеченные конкурсанты намерены провести на соревнованиях все выходные


В Новосибирске довольно часто проводятся необычные соревнования, например по поеданию хот-догов на скорость


Справка: Кубик Рубика — механическая головоломка, изобретенная в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком. Задача игрока заключается в том, чтобы собрать кубик Рубика: поворачивая грани куба, вернуть его в первоначальное состояние, когда каждая из граней состоит из квадратов одного цвета. Рекорд по скоростной сборке кубика Рубика в декабре 2016 года установил 20-летний австралиец Феликс Земдегс, которому удалось собрать классический кубик (3х3х3) всего за 4,73 сек.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены организаторами соревнований

Прочтений: 379
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Травма зубов, лечение «во сне» — мы ответим на любые вопросы о детской и подростковой стоматологии
17 мая НГС.НОВОСТИ и сеть клиник «Дентал-Сервис» приглашают читателей на онлайн-встречу с детским и подростковым стоматологами Викторией Ивановной Калиной и Эльвирой Николаевной Гракович
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено