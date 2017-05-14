Любители головоломок устроили соревнования по сборке кубика Рубика на скорость

В соревнованиях принимают участие студенты и школьники

Сегодня, 14 мая, любители головоломок собрались в Высшем колледже информатики Новосибирского госуниверситета, чтобы посоревноваться в скоростной сборке кубика Рубика.





«Собрались те люди, которым это действительно нравится. Принесли с собой самые разнообразные кубики — я таких кубиков даже не видел никогда. И теперь они в нескольких номинациях соревнуются, у них полуфиналы, финалы... Я так понял, что ребята хотят здесь все выходные провести. Фанаты!» — рассказал директор ВКИ НГУ Алексей Окунев.







По его словам, в первых открытых соревнованиях колледжа по спидкубингу принимают участие не только студенты, но и школьники, которые узнали о предстоящих состязаниях из социальных сетей. В программу соревнований вошли дисциплины 3х3х3 и 2х2х2 (цифры означают количество маленьких кубиков, составляющих грани головоломки).







Каждому участнику дается 5 попыток на то, чтобы как можно быстрее собрать кубик Рубика





«Из 5 попыток лучшее и худшее время отбрасывается, и в зачет идут 3 оставшихся попытки, по которым вычисляется среднее арифметическое», — описал соревнования Алексей Окунев.







Также желающие вне конкурса могут попробовать себя в сборке кубиков 4х4х4, 5х5х5 и асимметричной головоломки Square-1.







Победителям соревнований достанутся в подарок кубики Рубика





Увлеченные конкурсанты намерены провести на соревнованиях все выходные





В Новосибирске довольно часто проводятся необычные соревнования, например по поеданию хот-догов на скорость.





Справка: Кубик Рубика — механическая головоломка, изобретенная в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком. Задача игрока заключается в том, чтобы собрать кубик Рубика: поворачивая грани куба, вернуть его в первоначальное состояние, когда каждая из граней состоит из квадратов одного цвета. Рекорд по скоростной сборке кубика Рубика в декабре 2016 года установил 20-летний австралиец Феликс Земдегс, которому удалось собрать классический кубик (3х3х3) всего за 4,73 сек.