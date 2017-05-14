Раскрыты миллионные доходы новосибирских прокуроров

Прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев

Прокуроры из Новосибирской области отчитались о своих доходах за 2016 год и рассказали о квартирах и машинах, которые им принадлежат.





Как следует из официального отчета, который появился на этой неделе в открытом доступе, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев за 2016 год получил доход 3,1 млн руб. Это на 800 тыс. меньше, чем в 2015 году. В собственности прокурора — Toyota Highlander и земельный участок площадью 800 кв. м. Супруга Владимира Фалилеева владеет подземным гаражным боксом, за год она заработала 576 тыс. руб.







Примерно на 800 тыс. по сравнению с 2015 годом также упали доходы прокурора Новосибирска Дениса Ференца. На этот раз он задекларировал 1,5 млн руб. Согласно документу, Денис Ференец владеет земельным участком (1398 кв. м) и недостроенным объектом площадью 6,6 кв. м. Жена прокурора в 2016 году получила доход 851 тыс. руб., собственности на ней не зарегистрировано.







Самым высоким оказался доход Новосибирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александра Рябых — 3,4 млн руб. Ему принадлежат Honda CR-V, доля в квартире 65,2 кв. м. Еще одной долей в этой кваратире владеет супруга прокурора, получившая годовой доход в 1,8 млн руб. Также на нее зарегистирован земельный участок площадью 489 кв. м, доля в квартире 62 кв. м, гаражный бокс. Кроме того, в совместной собственности супругов Рябых — квартира площадью 23,7 кв. м.







Меньше всех заработал прокурор Кыштовского района Евгений Пирожков, назначенный на эту должность 30 декабря 2016 года. Его годовой доход составил 981 тыс. руб. В собственности прокурора — Land Cruiser Prado 150, земельный участок (45 кв. м), квартира (50,8 кв. м) и гараж. Еще двумя квартирами (65,3 и 64,3 кв. м) и кроссовером Mazda CX-5 владеет супруга прокурора, которая в прошлом году получила доход 508 тыс. руб.







Неделей ранее свои доходы за прошлый год раскрыли чиновники мэрии Новосибирска, в том числе глава города Анатолий Локоть. В 2016 году он заработал 3,4 млн руб.