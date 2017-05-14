«Лексус» вспыхнул посреди ночи во дворе 10-этажки

Припаркованный «Лексус» вспыхнул в 4-м часу ночи

Ночью 14 мая во дворе дома № 10/1 по ул. Котовского в Ленинском районе Новосибирска загорелся «Лексус» — огонь полностью уничтожил машину.





«Произошло все примерно в 3:45. Загорелась машина председателя дома, самого его на месте не было, он был на даче, приехал позже. Lexus, вроде как самая дорогая машина во дворе была. Пожарные приехали в 4:05 примерно», — рассказала жительница дома Виктория Кушникова в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте».







По ее словам, рядом с загоревшимся «Лексусом» стояли и другие машины, хозяева которых сразу же выбежали, чтобы их отогнать. Одна из машин успела обгореть. В пожаре никто не пострадал.







«Утром приезжали из уголовного розыска, ходили по квартирам, опрашивали свидетелей. Сказали, что поджог», — описала ситуацию Виктория Кушникова.





Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, 14 мая в 3:58 поступило сообщение о пожаре возле дома № 10/1 на ул. Котовского — там горели Lexus RX200t и Toyota Corolla. В 4:11 пожарные потушили огонь. К этому времени он успел уничтожить «Лексус» — машина восстановлению не подлежит.







У «Тойоты» обгорели передний бампер, передняя левая дверь и переднее левое крыло. Причина пожара устанавливается, добавили в МЧС.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области также отметили, что озвучить точную причину пожара пока не готовы, но подтвердили, что полицейские опрашивают очевидцев. «Говорить о том, что это был поджог, конечно же, рано, потому что пока проводится проверка. Ну и, конечно, экспертизу нужно провести, чтобы установить, был ли это поджог», — сообщили в полицейском ведомстве.





Горящий «Лексус»





Последствия пожара





В Ленинском районе это уже второй с начала месяца пожар в «Лексусе». Первый произошел в Горском микрорайоне утром 6 мая — тогда пламя, перекинувшееся с загоревшейся машины, охватило рядом стоящие «Жигули».