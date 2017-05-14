Огненно-красное небо над городом заворожило новосибирцев
Вечером 13 мая новосибирцы наблюдали над городом завораживающий яркий закат и активно выкладывали его фотографии в соцсети.
Фотографии красивого заката в редакцию НГС прислала читательница. Также многочисленные снимки этого явления появились в социальных сетях. В частности, в Instagram новосибирцы разместили десятки фотографий с вечерним небом, цвет которого варьировался от огненного до розово-сиреневого.
В ближайшие дни синоптики обещают новосибирцам пасмурную погоду, в начале следующей недели возможны заморозки. Также пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин предупредил о том, что сегодня, 14 мая, порывы ветра в регионе могут достигать 17–22 м/с.
Ольга Хмелевская
Фото читательницы НГС (1, 6), instagram.com: annkrivchikova (2), maryakss (3), olgayamsh (4), a_k_e_ll_a (5)