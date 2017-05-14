Огненно-красное небо над городом заворожило новосибирцев

Закат над Новосибирском

Вечером 13 мая новосибирцы наблюдали над городом завораживающий яркий закат и активно выкладывали его фотографии в соцсети.







Фотографии красивого заката в редакцию НГС прислала читательница. Также многочисленные снимки этого явления появились в социальных сетях. В частности, в Instagram новосибирцы разместили десятки фотографий с вечерним небом, цвет которого варьировался от огненного до розово-сиреневого.

Кто пропустил вчера красивущий закат?! Можно здесь посмотреть 🤗. #небо #закат Публикация от Анна (@annkrivchikova) Май 13 2017 в 6:59 PDT





#закат#Новосибирск Публикация от Ольга Вологжина (@olgayamsh) Май 13 2017 в 5:16 PDT













В ближайшие дни синоптики обещают новосибирцам пасмурную погоду, в начале следующей недели возможны заморозки. Также пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин предупредил о том, что сегодня, 14 мая, порывы ветра в регионе могут достигать 17–22 м/с.

