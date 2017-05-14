В театре «Глобус» показали страшную сказку с прыгающими на джамперах гусями

Сцена из спектакля «Гуси-лебеди»

В субботу, 13 мая, на большой сцене новосибирского театра «Глобус» состоялась премьера детского спектакля по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди».



Побывавшие на премьере зрители восхищаются костюмами, декорациями и прыгающими на джамперах гусями, но предупреждают, что старая народная сказка превратилась в «фильм ужасов», который может испугать слабонервных.





Режиссер спектакля Анна Зиновьева в своем предпремьерном интервью рассказала, что в спектакле раскрывается история взросления Маши — 10-летней девочки, которая должна понять, что такое ответственность за другого человека.





«От мамы с папой, уехавших на ярмарку, она получила ответственное задание — приглядеть за 5-летним братцем Ваней. Ситуация серьезная — родители рискнули оставить старшую сестру с маленьким беззащитным человечком, а она нарушила запрет "никуда не выходить", бросила Ваню, и мальчик исчез. Кошмар! Любой родитель меня поймет», — цитирует режиссера пресс-служба театра «Глобус».







По словам режиссера, в спектакле Маша попадает в параллельный мир — мир ее фантазий, и узнает нечто важное о себе и о жизни, чтобы вернуться в настоящий мир совсем другой девочкой.



По мнению Анны Зиновьевой, «Гуси-лебеди» — сама по себе очень загадочная сказка, несмотря на кажущуюся простоту.





«Кто такие гуси-лебеди (нет же таких животных в природе)? Куда они потащили ребенка? Кто такая Баба-яга? И самое главное: почему речка, печка и яблоня разговаривают? Версий этой истории в фольклористике, филологии, да и просто житейских, огромное количество. Но мы придумали свою», — пояснила режиссер.





Судя по реакции зрителей в соцсетях, новая версия сказки им понравилась.





Кроме того, пришедшие на премьеру зрители смогли увидеть необычную инсталляцию в верхнем фойе театра.







«Это бумажный визуальный объект со множеством "окошек", в каждом из которых можно увидеть изображения на тему сказки "Гуси-лебеди"», — описали инсталляцию в пресс-службе «Глобуса», пояснив, что эту работу выполнили студенты НГУАДИ под руководством старшего преподавателя кафедры монументально-декоративного искусства Татьяны Филичевой.





Инсталляция в верхнем фойе театра





Следующие показы спектакля намечены на сегодня, 14 мая, и на 14 июня.







Новосибирские театры достаточно часто радуют зрителей премьерами спектаклей. Например, в прошлом месяце на сцену новосибирского театра оперы и балета после 33-летнего перерыва вернулась опера «Паяцы» на музыку Руджеро Леонкавалло, а театр «Красный факел» показал премьеру спектакля «Иллюзия» по пьесе Пьера Корнеля.