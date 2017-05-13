Полторы сотни танцоров в ярких костюмах приехали на одну сцену

Соревнования прошли в ДК Горького
Соревнования прошли в ДК Горького

13 мая в Новосибирске прошли пятые чемпионат и первенство по акробатическому рок-н-роллу, собравшие полторы сотни участников.


Соревнования состоялись в ДК им. Горького.


«В этот раз у нас порядка 150 спортсменов участвовало, возраст — от 6 до 17 лет. Участие  принимали клубы из Новосибирска: два клуба ДЮСШ по спортивным танцам — "Роксидуэт" и R-Style — и спортивно-хореографический центр "Пудра", также приезжал клуб из Томска "Альтаир". Дети соревновались по двум направлениям — массовые дисциплины  и спортивные дисциплины, по которым присваиваются разряды», — рассказал вице-президент Федерации акробатического рок-н-ролла НСО Евгений Лисицын.


Участники соревновались в сольных дисциплинах, смешанных парах и командах. Всего было разыграно семь комплектов наград.



Свои номера показывали смешанные пары, а также дуэты и ансамбли
Свои номера показывали смешанные пары, а также дуэты и ансамбли


Возраст участников начинался от 6 лет
Возраст участников начинался от 6 лет


Свои награды получили примерно 30 участников
Свои награды получили примерно 30 участников


Полторы сотни танцоров в ярких костюмах приехали на одну сцену (видео)



Елена Громкова
Фото и видео Густаво Зырянова

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