Полторы сотни танцоров в ярких костюмах приехали на одну сцену

Соревнования прошли в ДК Горького

13 мая в Новосибирске прошли пятые чемпионат и первенство по акробатическому рок-н-роллу, собравшие полторы сотни участников.







Соревнования состоялись в ДК им. Горького.





«В этот раз у нас порядка 150 спортсменов участвовало, возраст — от 6 до 17 лет. Участие принимали клубы из Новосибирска: два клуба ДЮСШ по спортивным танцам — "Роксидуэт" и R-Style — и спортивно-хореографический центр "Пудра", также приезжал клуб из Томска "Альтаир". Дети соревновались по двум направлениям — массовые дисциплины и спортивные дисциплины, по которым присваиваются разряды», — рассказал вице-президент Федерации акробатического рок-н-ролла НСО Евгений Лисицын.





Участники соревновались в сольных дисциплинах, смешанных парах и командах. Всего было разыграно семь комплектов наград.









Свои номера показывали смешанные пары, а также дуэты и ансамбли





Возраст участников начинался от 6 лет





Свои награды получили примерно 30 участников











