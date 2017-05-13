Байкеры открыли мотосезон и двинулись колонной к Красному проспекту

Колонна байкеров на ул. Кирова

Сегодня, 13 мая, новосибирские байкеры открыли мотосезон и проехали колонной по центру города.







Байкеры начали собираться с 12 часов дня на площадке возле ГПНТБ. Перед мотопробегом организаторы устроили праздник и провели розыгрыш мопеда от фестиваля «Обская волна».







«Народа очень много — даже больше, чем мы планировали, несмотря на то, что погода нас немножко подвела с утра. Тем не менее сейчас хоть солнца нет, но погода хорошая, очень комфортная для проведения мероприятия нашего», — рассказал один из организаторов мероприятия, президент новосибирского мотоклуба «99% MC» Константин Нельзин.





К 16 часам мотоциклисты построились в колонну и вместе с экипажами ГИБДД отправились по городу. От ГПНТБ по ул. Кирова мотоциклы отправились в сторону Красного проспекта, затем повернули налево на часовне. По Красному проспекту они отправились до парка «Городское начало» на набережной.







По оценке Нельзина, участников колонны было около 200.

Сегодня официальное открытие байкерского сезона в Новосибирске. Поехали!!! Публикация от Roman Kraft (@roman.s.kraft) Май 13 2017 в 2:30 PDT





Публикация от Надежда (@withnadine) Май 13 2017 в 2:32 PDT





Публикация от ксения красивая (@kseniakrasivaya) Май 13 2017 в 1:48 PDT

Прошлый мотосезон байкеры закрыли в конце сентября — посмотреть, как это было, можно здесь.

