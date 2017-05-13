Новосибирский пауэрлифтер установил новый рекорд России

Новосибирский пауэрлифтер установил новый рекорд России (фото)


12 мая новосибирский пауэрлифетер Алексей Сорокин установил рекорд России во время чемпионата Европы, который идет в испанской Малаге.


«В весовой категории 83 кг победу одержал 2-кратный чемпион мира, мастер спорта России международного класса из Новосибирска Алексей Сорокин. 


Спортсмен НЦВСМ успешно завершил свое выступление с суммой троеборья (приседание, жим, тяга) 930,0 (370,0+242,5+317,5) кг. Это новый рекорд России в сумме троеборья», 


— сообщает федерация пауэрлифтинга НСО.


Алексей получил «золото» не только в троеборье, но и отдельных дисциплинах — в приседании и становой тяге.


На втором месте  в троеборье в категории 83 кг оказался заслуженный мастер спорта из Сургута Евгений Васюков с суммой троеборья 905,5 (340,0+268,0+297,5) кг. «Бронза» у спортсмена Kim-Raino Roelvaag из Норвегии, его результат — 870,0 (330,0+260,0+280,0) кг.


В конце 2015 года НГС рассказывал, что Алексей Сорокин установил мировой рекорд, присев со штангой весом 375 кг.

Елена Громкова
Фото instagram.com/sergey_fedosienko

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