Новосибирский пауэрлифтер установил новый рекорд России





12 мая новосибирский пауэрлифетер Алексей Сорокин установил рекорд России во время чемпионата Европы, который идет в испанской Малаге.





«В весовой категории 83 кг победу одержал 2-кратный чемпион мира, мастер спорта России международного класса из Новосибирска Алексей Сорокин.





Спортсмен НЦВСМ успешно завершил свое выступление с суммой троеборья (приседание, жим, тяга) 930,0 (370,0+242,5+317,5) кг. Это новый рекорд России в сумме троеборья»,





— сообщает федерация пауэрлифтинга НСО.







Алексей получил «золото» не только в троеборье, но и отдельных дисциплинах — в приседании и становой тяге.





На втором месте в троеборье в категории 83 кг оказался заслуженный мастер спорта из Сургута Евгений Васюков с суммой троеборья 905,5 (340,0+268,0+297,5) кг. «Бронза» у спортсмена Kim-Raino Roelvaag из Норвегии, его результат — 870,0 (330,0+260,0+280,0) кг.





В конце 2015 года НГС рассказывал, что Алексей Сорокин установил мировой рекорд, присев со штангой весом 375 кг.