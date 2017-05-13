Базы ГИБДД возобновили работу после сбоя, из-за которого новосибирские водители не могли получить утром 13 мая свои документы.







О том, что сервер работает, корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, добавив, что сбой был кратковременный.





О том, что в автоинспекции невозможно получить документы, утром сообщили жители города. Один из новосибирцев приехал за водительским удостоверением в отделение на Новую Зарю, но узнал, что сервер не работает. Проблему в автоинспекции связали с работой хакеров.





МВД России сообщало вечером накануне, что Департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД России зафиксировал вирусную атаку на персональные компьютеры ведомства с операционной системой Windows.

