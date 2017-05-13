В России выросла минимальная цена на водку

Минимальная цена водки выросла на 7,9 %
Минимальная цена водки выросла на 7,9 %

В силу вступил приказ Министерства финансов РФ, по которому цена на пол-литровую бутылку водки выросла до 205 руб.


Цена на водку выросла на 7,9 %, а на коньяк — на 15,2 %, до 371 руб., отмечается в приказе.


«Порог минимальной цены в России устанавливают уже восемь лет. И ввели его, чтобы бороться с "левым" алкоголем, который продавался в магазинах значительно дешевле, чем произведенный легально», — объясняет «Российская газета».


Прежде пол-литра водки стоили 190 руб. В начале года Минфин хотел поднять стоимость на 15 % до 219 руб., однако, по информации «Российской газеты», после специалисты решили, что это завышенная цена.


По информации Новосибирскстата на 10 мая, литр водки в Новосибирской области в среднем стоил 669,46 руб. Эта стоимость за неделю упала на 1,5 %.


Елена Громкова
Фото pixabay.com

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