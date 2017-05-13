Под окнами НГУ разбили походный лагерь для бывших студентов

Лагерь разбили возле нового корпуса









Накануне 12 мая в Новосибирском государственном университет прошла акция Back to NSU – на лекции пришли бывшие выпускники, чтобы снова почувствовать себя студентами.





Вуз проводит подобную акцию второй год подряд, кроме выпускников на нее зовут и других жителей города.







«У нас было два формата – мы проводили открытые пары в первой половине дня,а вечером у нас был «Геологический лекторий» под открытым небом во внутреннем дворике нового конкурса», - рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе НГУ.







На лекции пришли выпускники разных лет – для них читали лекции по неорганике, по органической химии, по древнерусской литературе, политологии.







Лекции по геологии проходили в неформальной атмосфере





«На пары пришло порядка 150-200 человек, на лектории было около 100 человек, выступали ученые геологофизического факультета НГУ с короткими лекции. Все было в неформальной атмосфере: на траве, с чаем, гитарой, геологической походной атмосферой. Были выпускники, люди с детьми, студенты. Мы на месте получили положительные отзывы», - описали в пресс-службе.







Лекторий начался в 6 часов вечера, но в запланированные 7:30 он не завершился – было много вопросов, затем участники остались играть на гитаре и петь песни.







Такой вечер 💚 #backtoNSU #nsu #нгу Публикация от Alisa Ivanenko (@ivalisia) Май 12 2017 в 6:30 PDT









Столько лет прошло, а студенты также спят на лекциях #backtonsu Публикация от Максим (@crush_m) Май 11 2017 в 9:16 PDT





Среди других акций, которые когда-то появились в НГУ, существует «Тотальный диктант», который разросся до международных масштабов.