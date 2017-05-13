Под окнами НГУ разбили походный лагерь для бывших студентов
Накануне 12 мая в Новосибирском государственном университет прошла акция Back to NSU – на лекции пришли бывшие выпускники, чтобы снова почувствовать себя студентами.
Вуз проводит подобную акцию второй год подряд, кроме выпускников на нее зовут и других жителей города.
«У нас было два формата – мы проводили открытые пары в первой половине дня,а вечером у нас был «Геологический лекторий» под открытым небом во внутреннем дворике нового конкурса», - рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе НГУ.
На лекции пришли выпускники разных лет – для них читали лекции по неорганике, по органической химии, по древнерусской литературе, политологии.
«На пары пришло порядка 150-200 человек, на лектории было около 100 человек, выступали ученые геологофизического факультета НГУ с короткими лекции. Все было в неформальной атмосфере: на траве, с чаем, гитарой, геологической походной атмосферой. Были выпускники, люди с детьми, студенты. Мы на месте получили положительные отзывы», - описали в пресс-службе.
Лекторий начался в 6 часов вечера, но в запланированные 7:30 он не завершился – было много вопросов, затем участники остались играть на гитаре и петь песни.
Среди других акций, которые когда-то появились в НГУ, существует «Тотальный диктант», который разросся до международных масштабов.
Елена Громкова
Фото vk.com/nsu24 (1,2), instagram.com/ivalisia (3), instagram.com/crush_m (4)