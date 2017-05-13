В Березовой роще заметили белку в «зимних штанах»

Белка в парке «Березовая роща»

У новосибирских белок началась линька — жители города встречают зверьков, мех у которых сейчас двух цветов.







Сегодня, 12 мая, одна из читательниц НГС встретила на прогулке в парке «Березовая роща» забавную белку — у животного сверху серый зимний мех поменялся на летний рыжий. Снизу серый мех остался, и белка выглядела так, как будто надела на себя штаны.





В прошлом году в середине мая НГС.НОВОСТИ также рассказывали про линьку белок в середине мая. Тогда сотрудник Лаборатории экологического воспитания ИЦиГ СО РАН Любовь Перескокова объясняла, что обыкновенная белка линяет два раза в год.





«Сроки линьки сильно зависят от долготы светового дня и кормовой базы. В урожайные годы белки начинают и заканчивают линять раньше, в плохие [линька] сильно задерживается и растягивается», — отмечала Любовь Перескокова.