В Березовой роще заметили белку в «зимних штанах»

Белка в парке «Березовая роща»
Белка в парке «Березовая роща»

У новосибирских белок началась линька — жители города встречают зверьков, мех у которых сейчас двух цветов.


Сегодня, 12 мая, одна из читательниц НГС встретила на прогулке в парке «Березовая роща» забавную белку — у животного сверху серый зимний мех поменялся на летний рыжий. Снизу серый мех остался, и белка выглядела так, как будто надела на себя штаны.


В прошлом году в середине мая НГС.НОВОСТИ также рассказывали про линьку белок в середине мая. Тогда сотрудник Лаборатории экологического воспитания ИЦиГ СО РАН Любовь Перескокова объясняла, что обыкновенная белка линяет два раза в год. 


«Сроки линьки сильно зависят от долготы светового дня и кормовой базы. В урожайные годы белки начинают и заканчивают линять раньше, в плохие [линька] сильно задерживается и растягивается», — отмечала  Любовь Перескокова.

Елена Громкова
Фото читательницы НГС

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