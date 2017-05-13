Водитель «Сузуки» уснул за рулем и устроил массовое ДТП

Suzuki Escudo
Suzuki Escudo

Вечером 12 мая во дворе одного из домов Советского района в Новосибирске «Сузуки» устроил массовую аварию.


ДТП случилось на ул. Мусы Джалиля, 12 — столкнулись Suzuki Escudo, LADA Largus, Toyota Ipsum, УАЗ и Nissan Liberty, передают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


«"Сузуки" приехала во двор и начала парковаться между "Ладой" и "Тойотой". В процессе водитель начал сдавать назад. И врезался в "Ладу", после переключился на переднюю скорость и врезался в "Тойоту". От удара "Тойота" врезалась в УАЗ и воткнулась в "Ниссан".


Водитель "Сузуки" оказался в адекватном состоянии и пояснил, что работал в ночь и уснул.


Проснулся только в тот момент, когда ударил "Ладу". На место прибыл экипаж ГИБДД, проверил водителя на содержание алкоголя в крови — он действительно оказался трезв», — рассказали в «Автоспасе».


Место ДТП
Место ДТП


Suzuki Escudo
Suzuki Escudo


Toyota Ipsum
Toyota Ipsum


Toyota Ipsum
Toyota Ipsum


В прошлый раз об аварии с уснувшим водителем НГС.НОВОСТИ писали в ноябре 2016 года, тогда мужчина уснул за рулем грузовика.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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