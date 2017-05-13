Базы ГИБДД перестали работать по всей стране из-за хакеров

Водители утром не смогли получить свои удостоверения

Утром 13 мая новосибирские водители не могли получить документы из-за сбоя в базе ГИБДД.







«Я обращался через портал госуслуг за заменой водительского удостоверения. Осуществив все необходимые действия, выбрал дату и время посещения — 13 мая в 9:50. По приезде увидел такую картину: сотрудник ГИБДД всем разъясняет, что сегодня ГИБДД работать не будет, а когда заработает на следующей неделе, тоже неизвестно. Проблема касается всей страны. Сервера не работают», — написал в редакцию читатель, который приехал сегодня утром в отделение на ул. Новая Заря.





В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили эту проблему.





«База не работает по всей России — где-то хакеры в Москве вскрыли серверы», — сказали в группе пропаганды.





Кроме того, технические проблемы возникли и на сайте госуслуг — там появилось предупреждение о том, что личный кабинет может быть недоступен на время.





Предупреждение на сайте госуслуг





О похожей ситуации НГС.НОВОСТИ рассказывали в марте этого года — тогда в федеральной базе данных ГИБДД тоже случился сбой.