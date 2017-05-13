Новосибирец с командой самураев взял «золото» чемпионата Европы

Михаил Плеханов, Константин Корнетов и Лев Волик

12 мая новосибирский спортсмен, 17-летний Михаил Плеханов, взял «золото» вместе с командой на чемпионате Европы по кендо — японскому фехтованию на бамбуковых мечах (синаях).







Чемпионат проходит в венгерском Будапеште.







Команда Михаила выступала в категории от 15 до 17 лет, в каждой команде на чемпионате — по три человека. Вместе с Мишей были Лев Волик из Владивостока и Константин Корнетов из Санкт-Петербурга, пояснил тренер Плеханова, президент Федерации кендо Новосибирской области Андрей Кусургашев.







Среди соперников российской сборной были венгры, чехи, итальянцы, французы. Михаил рассказал, что он и члены его команды провели всего по шесть поединков — четыре своих новосибирец выиграл.







«Финальный соперник был француз, призер чемпионата Франции — сильный соперник. Финальный поединок прошел довольно сложно, потому что наша команда уже билась со сборной Франции в пуле, где мы проиграли французам. То есть мы знали, что финал будет сложным.







Мы выиграли по победам, т.е. 2 человека из нашей команды выиграли и только один проиграл. Я свой бой выиграл», — рассказал чемпион.







Чемпионат проходит в венгерском Будапеште, а подготвка шла в России. «Сборы проходили в Подольске в течение 5 дней. Подготовка состояла из скоростно-силовых тренировок, отработки любимых техник и свободных поединков», — рассказал Миша.

Сегодня, 13 мая, Михаила ждет еще соревнование в личном первенстве.







Отбор на чемпионат Европы проходил во время чемпионата России в ноябре прошлого года, тогда Михаил занял первое место в своей категории. По его итогам на европейские соревнования отправилась и другая новосибирская кендоистка — Мария Пономарёва, которая стала тогда чемпионкой России. Мария будет выступать в личном первенстве завтра, 14 мая.

