Полпред предложил архитекторам заняться обликом Красного проспекта

Полпред предложил архитекторам заняться обликом Красного проспекта

Сегодня, 12 мая, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло предложил специалистам Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета сделать проект благоустройства на участке Красного проспекта.


Меняйло заявил об этом во время визита в университет.


«Университет обладает значительным научным и кадровым потенциалом, который нужно максимально использовать для решения актуальной задачи создания комфортной городской среды», — передает слова Сергея Меняйло его пресс-служба.


По словам полпреда, разработки преподавателей и студентов вуза могут быть полезны для проектов по улучшению внешнего облика городов, программ расселения ветхого и аварийного жилья, а также в сфере дорожного строительства.


ТАСС уточняет, что полпред обратил внимание специалистов университета на Красный проспект.


«Я предложил специалистам НГАСУ взять участок Красного проспекта и творчески подойти к его оформлению. 


Самое главное, чтобы сохранялся исторический облик города, чтобы в этот облик было вписано благоустройство, и чтобы соблюдались все требования по размещению рекламы. В Новосибирске они соблюдаются не везде», — цитирует Меняйло ТАСС.

Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой

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