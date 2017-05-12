Полпред предложил архитекторам заняться обликом Красного проспекта

Сегодня, 12 мая, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло предложил специалистам Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета сделать проект благоустройства на участке Красного проспекта.







Меняйло заявил об этом во время визита в университет.







«Университет обладает значительным научным и кадровым потенциалом, который нужно максимально использовать для решения актуальной задачи создания комфортной городской среды», — передает слова Сергея Меняйло его пресс-служба.







По словам полпреда, разработки преподавателей и студентов вуза могут быть полезны для проектов по улучшению внешнего облика городов, программ расселения ветхого и аварийного жилья, а также в сфере дорожного строительства.







ТАСС уточняет, что полпред обратил внимание специалистов университета на Красный проспект.







«Я предложил специалистам НГАСУ взять участок Красного проспекта и творчески подойти к его оформлению.





Самое главное, чтобы сохранялся исторический облик города, чтобы в этот облик было вписано благоустройство, и чтобы соблюдались все требования по размещению рекламы. В Новосибирске они соблюдаются не везде», — цитирует Меняйло ТАСС.

