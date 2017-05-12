В оперном театре выставили костюм Бориса Годунова 1948 года с жемчугом из ваты

Часть костюма Бориса Годунова из оперы





Сегодня, 12 мая, Новосибирский театр оперы и балета отметил свое 72-летие, в честь этого его сотрудники возобновили работу музея.





Этот музей появился здесь еще в 1947 году, но был закрыт в середине 80-х годов во время ремонта здания. Сейчас рядом с фойе первого этажа разместили 11 костюмов из постановок разных лет — от 1948 до 2013 года.





Главным экспонатом стало торжественное одеяние для сцены коронации из оперы «Борис Годунов» — раритету почти 70 лет.





Справа — костюм из той же оперы «Борис Годунов», но уже 1990-го года





Костюм, созданный в послевоенном 1948 году известным театральным художником Борисом Кноблоком, интересен не только почтенным возрастом: из-за дефицита средств жемчуг для его украшения сделали из ваты, обтянутой атласом, рассказывает руководитель музейных фондов НОВАТа Татьяна Сибирцева.





Из балета «Жизель»





По костюмам видно, когда театр испытывал проблемы с деньгами и материалами, а когда были относительно «сытые» времена. Этот скромный костюм из балета «Жизель» 1971 года включили в экспозицию потому, что его надевала народная артистка РСФСР Любовь Гершунова.





Между этими костюмами — 40 лет разницы. Из балета «Пахита» — слева, из балета «Лебединое озеро» — справа





Наряду с винтажными одеждами в музее представлены и современные вещи. Кружевная пачка с красный подъюбником — костюм солистки из балета «Пахита» 2013 года. Рядом с ним — фиолетовый костюм Зигфрида из «Лебединого озера» образца 1973 года.





Из балета «Спящая красавица»





А эти костюмы сшили после перестройки для балета «Спящая красавица» 1996 года. На первый взгляд, танцевать в такой длинной юбке непросто.





Руководитель музейных фондов оперного театра Татьяна Сибирцева рассказала, что музей не ограничится одним помещением с костюмами





Выставка сценических костюмов — только начало возрождения музея, утверждают сотрудники театра. «Мы открываем первую часть музейной экспозиции — может быть, самую яркую и эффектную», — пояснила Татьяна Сибирцева. Какие экспонаты будут в следующей очереди и когда ее запустят, хранитель фондов не раскрыла, отметив, что это секрет.





Гендиректора НОВАТа Владимира Кехмана на дне рождения театра не было, но присутствовали заслуженные работники учреждения. На фото — Семен Каплун, бывший заместитель директора.





До середины 80-х годов музей оперного театра располагался в голубом фойе второго этажа, на месте нынешнего буфета. Семен Каплун, который работал здесь с 1956 года, а сейчас числится консультантом гендиректора, хорошо помнит те времена. 90-летний ветеран отмечает, что в прежнем музее костюмов не было, зато была представлена вся история театра. «Там были и фотографии, и документы — все материалы о творческой жизни театра, гастролях, достижениях, — рассказывает он. — И у нас был шикарный завмузеем (Роберт Майер. — А.З.), который знал всю историю театра с момента укомплектования труппы. Но не хватало места — куча материалов находилась в подвале. А сейчас есть возможность их показать».





В зале театра





После открытия музея, в 19:00, на сцене театра начался гала-концерт, посвященный 10-летию творческой деятельности российской звезды балета, премьера Михайловского театра Ивана Васильева. Зал оказался почти полным — за несколько часов перед выступлением оставались только билеты за 5 тыс. руб.





Сцена из гала-концерта





Перед концертом звёзды балета из Большого и Михайловского театров рассказали журналистам, что сцена в НОВАТе непривычно большая. «Надеюсь, зрители оценят то, как мы будем носиться от кулисы к кулисе, — прокомментировал премьер Большого театра Денис Родькин. — Придется занимать пространство». Артисты также отметили, что музеи с костюмами и фотографиями — это нормальная практика, и в их театрах они есть.





Зрители, пришедшие на гала-концерт в день рождения театра, первыми посетили музей





Немало оригинальных костюмов мастера НОВАТа сшили для нового балета «Пер Гюнт», но в экспозицию они не вошли. На страшных троллей, оленей на костылях и других необычных героев можно посмотреть в подборке НГС.АФИША.