В оперном театре выставили костюм Бориса Годунова 1948 года с жемчугом из ваты

Часть костюма Бориса Годунова из оперы
Часть костюма Бориса Годунова из оперы


Сегодня, 12 мая, Новосибирский театр оперы и балета отметил свое 72-летие, в честь этого его сотрудники возобновили работу музея.


Этот музей появился здесь еще в 1947 году, но был закрыт в середине 80-х годов во время ремонта здания. Сейчас рядом с фойе первого этажа разместили 11 костюмов из постановок разных лет — от 1948 до 2013 года. 


Главным экспонатом стало торжественное одеяние для сцены коронации из оперы «Борис Годунов» — раритету почти 70 лет.


Справа — костюм из той же оперы «Борис Годунов», но уже 1990-го года
Справа — костюм из той же оперы «Борис Годунов», но уже 1990-го года


Костюм, созданный в послевоенном 1948 году известным театральным художником Борисом Кноблоком, интересен не только почтенным возрастом: из-за дефицита средств жемчуг для его украшения сделали из ваты, обтянутой атласом, рассказывает руководитель музейных фондов НОВАТа Татьяна Сибирцева. 


Из балета «Жизель»
Из балета «Жизель»


По костюмам видно, когда театр испытывал проблемы с деньгами и материалами, а когда были относительно «сытые» времена. Этот скромный костюм из балета «Жизель» 1971 года включили в экспозицию потому, что его надевала народная артистка РСФСР Любовь Гершунова.


Между этими костюмами — 40 лет разницы. Из балета «Пахита» — слева, из балета «Лебединое озеро» — справа
Между этими костюмами — 40 лет разницы. Из балета «Пахита» — слева, из балета «Лебединое озеро» — справа


Наряду с винтажными одеждами в музее представлены и современные вещи. Кружевная пачка с красный подъюбником — костюм солистки из балета «Пахита» 2013 года. Рядом с ним — фиолетовый костюм Зигфрида из «Лебединого озера» образца 1973 года. 


Из балета «Спящая красавица»
Из балета «Спящая красавица»


А эти костюмы сшили после перестройки для балета «Спящая красавица» 1996 года. На первый взгляд, танцевать в такой длинной юбке непросто.


Руководитель музейных фондов оперного театра Татьяна Сибирцева рассказала, что музей не ограничится одним помещением с костюмами
Руководитель музейных фондов оперного театра Татьяна Сибирцева рассказала, что музей не ограничится одним помещением с костюмами


Выставка сценических костюмов — только начало возрождения музея, утверждают сотрудники театра. «Мы открываем первую часть музейной экспозиции — может быть, самую яркую и эффектную», — пояснила Татьяна Сибирцева. Какие экспонаты будут в следующей очереди и когда ее запустят, хранитель фондов не раскрыла, отметив, что это секрет.


Гендиректора НОВАТа Владимира Кехмана на дне рождения театра не было, но присутствовали заслуженные работники учреждения. На фото — Семен Каплун, бывший заместитель директора.
Гендиректора НОВАТа Владимира Кехмана на дне рождения театра не было, но присутствовали заслуженные работники учреждения. На фото — Семен Каплун, бывший заместитель директора.


До середины 80-х годов музей оперного театра располагался в голубом фойе второго этажа, на месте нынешнего буфета. Семен Каплун, который работал здесь с 1956 года, а сейчас числится консультантом гендиректора, хорошо помнит те времена. 90-летний ветеран отмечает, что в прежнем музее костюмов не было, зато была представлена вся история театра. «Там были и фотографии, и документы — все материалы о творческой жизни театра, гастролях, достижениях, — рассказывает он. —  И у нас был шикарный завмузеем (Роберт Майер. — А.З.), который знал всю историю театра с момента укомплектования труппы. Но не хватало места — куча материалов находилась в подвале. А сейчас есть возможность их показать». 


В зале театра
В зале театра


После открытия музея, в 19:00, на сцене театра начался гала-концерт, посвященный 10-летию творческой деятельности российской звезды балета, премьера Михайловского театра Ивана Васильева. Зал оказался почти полным — за несколько часов перед выступлением оставались только билеты за 5 тыс. руб. 


Сцена из гала-концерта
Сцена из гала-концерта


Перед концертом звёзды балета из Большого и Михайловского театров рассказали журналистам, что сцена в НОВАТе непривычно большая. «Надеюсь, зрители оценят то, как мы будем носиться от кулисы к кулисе, — прокомментировал премьер Большого театра Денис Родькин. — Придется занимать пространство». Артисты также отметили, что музеи с костюмами и фотографиями — это нормальная практика, и в их театрах они есть.


Зрители, пришедшие на гала-концерт в день рождения театра, первыми посетили музей
Зрители, пришедшие на гала-концерт в день рождения театра, первыми посетили музей


Немало оригинальных костюмов мастера НОВАТа сшили для нового балета «Пер Гюнт», но в экспозицию они не вошли. На страшных троллей, оленей на костылях и других необычных героев можно посмотреть в подборке НГС.АФИША

Александра Зенкова
Фото Александра Ощепкова

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