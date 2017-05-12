На новосибирских АЗС начало дорожать дизтопливо

На новосибирских АЗС начало дорожать дизтопливо

Официальная статистика зафиксировала рост цен на дизельное топливо в НСО сразу на 1 % в течение одной недели — сейчас средняя цена на этот вид топлива составляет 36,90 руб./л. При этом за год цена на солярку выросла на 5 %. 


Данные опубликованы сегодня, 12 мая, на официальном сайте Новосибирскстата.


При этом цены на бензин в НСО за неделю не изменились. Бензин самой дешевой марки АИ-80 на новосибирских АЗС на этой неделе можно было приобрести по 29 руб./л, цена на самый популярный 92-й варьировалась от 34 до 34,65 руб./л. Бензином марки АИ-95 на этой неделе на АЗС области можно было заправиться от 38 до 38,90 руб./л. С начала года цены на бензин практически не изменились, говорит официальная статистика.


«В начале апреля стоимость дизтоплива при переходе с зимнего на летнее упала на 60 копеек. На этой неделе "Газпромнефть" на своих АЗС подняла цену на дизельное топливо на 20 копеек. Цена немного отыграла к показателям начала этого года. С учетом предыдущего значительного снижения о росте цен говорить не приходится», — комментирует президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская.


С весны этого года предприниматели, обслуживающие внутригородские маршруты, начали повышать цены на проезд в маршрутках — НГС.НОВОСТИ подробно объясняли, из чего складывается цена на проезд у коммерческих перевозчиков и почему они пересматривают стоимость билетов.

Валерий Иванов
Фото Татьяны Фатеевой

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