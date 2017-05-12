В Новосибирске зацвела черемуха

Розовая черемуха

На улицах Новосибирска расцвели кусты черемухи — пока в соцветиях распустились не все цветы.





Цветы розовой черемухи очевидцы заметили сегодня, 12 мая, в сквере возле университета водного транспорта в центре города.





По народным приметам, цветение черемухи начинается к холодам — сегодня утром синоптики это наблюдение подтвердили, спрогнозировав ветер и дождь на выходные.





По народным приметам, цветение черемухи к холодам





В прошлом году начало цветения черемухи очевидцы заметили в самом начале мая. В 2014 году цветение началось тоже раньше почти на неделю.