15 сексуальных красавиц из Новосибирска разделись ради обложки MAXIM

На фото — Дарья Стафильевская, одна из участниц конкурса Miss MAXIM из Новосибирска
На фото — Дарья Стафильевская, одна из участниц конкурса Miss MAXIM из Новосибирска

15 полуобнаженных девушек из Новосибирска стали участницами конкурса мужского журнала MAXIM — голосование за красавиц продлится до 20 мая.


С начала весны девушки из разных городов мира оставляли заявки на участие в конкурсе — все они мечтают попасть на обложку сентябрьского выпуска мужского журнала MAXIM.


Маргарита Михайлова
Маргарита Михайлова


В апреле участницами конкурса стали две девушки из Новосибирска — Маргарита Михайлова (сейчас она на 20-м месте) и Ангелина Шкитова (на 165-м), а общее число участниц было всего 20. Сейчас конкурсанток уже 372, из них Новосибирск представляют 15 девушек — проголосовать за понравившихся красавиц можно до 20 мая.


Ангелина Шкитова
Ангелина Шкитова


По предварительным итогам голосования, на 3-м месте держится Анастасия Алексеева из Новосибирска.


Анастасия Алексеева
Анастасия Алексеева


«Вожделенная мужчиной [женщина] эротична даже в трениках с бигудями. В не вульгарной одежде, подчеркивающей фигуру и что-то открывающей. В красивом белье и чулках. Облегающих спортивных легинсах и топе», — размышляет Анастасия в анкете. Она также написала, что умеет готовить и играть на скрипке, а если победит, откроет детский благотворительный фонд.


Анастасия Строганцева
Анастасия Строганцева


На 17-м месте — любительница фитнеса и графический дизайнер Анастасия Строганцева, отличающаяся лаконичностью в ответах на вопросы анкеты. Она написала, что на обложке должна оказаться она, поскольку у нее «красивая фигура».


Екатерина Хаваева
Екатерина Хаваева


Пока что 90-е место — у модели Екатерины Хаваевой, рекламирующей в основном нижнее белье. «Буду дарить любовь, позитив, давать советы», — ответила Екатерина на вопрос, что она будет делать в случае победы.


Светлана Наумова
Светлана Наумова


110-е место заняла модель и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Светлана Наумова, заверившая, что у нее два высших образования. «Была в моей жизни истории, когда мальчик, лет 10–12, сказал: "Вашей маме зять не нужен?". Я чуть не расплакалась и не разрыдалась одновременно», — вспоминает Светлана лучший комплимент в жизни.


Полина Дубкова
Полина Дубкова


137-ю строчку сейчас занимает хореограф Полина Дубкова, участница проекта «Танцы» на ТНТ. «Эротичнее та девушка, которая хорошо владеет своим телом», — считает красавица. 


Даня Золотова
Даня Золотова


Экстравагантная конкурсантка Даня Золотова сейчас на 161-м месте. «Что-то маргинальное, на грани мертвой принцессы или героя фильма ужасов (конечно же, сексуального в первую очередь), а вообще любые образы всегда можно интересно обыграть!» — пишет она о фотосессии мечты.


Дарья Стафильевская
Дарья Стафильевская


Дарья Стафильевская оказалась на 176-м месте. «Не в обиду будет сказано, но... Некоторые мужчины забывают, что самая сексуальная часть их тела — это мозг. И если ты тупой, как воробушек, но прекрасен, как павлин, прости, ты не мой типаж», — высказалась госпожа Стафильевская.


Кристина Верба
Кристина Верба


Блондинка Кристина Верба — на 231-м месте, участвовавшая ранее в передаче «Давай поженимся!», а сейчас мечтающая сняться в кино.


Алина Густова
Алина Густова


На 280-м месте — Алина Густова. На вопрос, кого она позовет на церемонию финала, девушка уверенно заключила: «Бывшего парня! Пусть посмотрит, кого упустил».


Елена Бобенко
Елена Бобенко


Модель Елена Бобенко — на 291-м месте, девушка занимается художественной гимнастикой и умеет играть на фортепиано. «В Германии или в Англии. Но Россия — дом родной, так что за границей я бы долго не прожила», — отвечает Елена на вопрос, где бы она хотела жить.


Наталья Романова
Наталья Романова


Следующее, 294-е место — у Натальи Романовой. «Активно в прошлом занималась греко-римской борьбой, гимнастикой. На данный момент увлечений как таковых нет, только учеба, поэтому и решила принять участие в конкурсе», — пояснила Наталья.


Дарья Иванова
Дарья Иванова


Дарья Иванова — на 303-м месте в предварительном списке. Девушка испытывает любовь к журналистике и мечтает работать в журнале MAXIM. «О! У меня чудесное левое ухо, а еще замечательный кит на правом ребре! А в себе я люблю вот такую борьбу с комплексами и прокрастинацией. И губы еще», — называет Дарья свои любимые части тела в анкете.


Алёна Новикова
Алёна Новикова


А на последнем из новосибирских красавиц, 343-м месте, сейчас участница Алёна Новикова. «Считаю, что нужно показать людям, какая яркая, интересная личность живет в Сибири», — уверена Алёна.


Финал Miss MAXIM 2017 назначен на 6 июля — победительницу выберет жюри. Главной красавице достанется не только обложка, но и корона с подарками спонсоров.


Финал конкурса пройдет 6 июля. На фото — Анастасия Строганцева
Финал конкурса пройдет 6 июля. На фото — Анастасия Строганцева


В 2015 году в конкурсе журнала второе место заняла модель из Новосибирска Ирина Попкова. НГС.АФИША провела день с признанной красавицей, которая жила в маленьком домике в Барышево и отказывалась любить богачей за подарки.

Мария Морсина
Фото maximonline.ru

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