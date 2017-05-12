Власти Новосибирска расселят еще 6 аварийных домов за счет бюджета

Дом по адресу ул. Якушева, 117 в Октябрьском районе Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал сверх плана расселить в 2017 году 6 аварийных домов за счет городского бюджета.





Об этом глава города заявил сегодня, 12 мая, во время выездного совещания на ул. Якушева — дома № 117 и 119 построены в 1930-х годах и признаны аварийными в январе 2013 года. В федеральную программу по переселению из аварийного жилья эти дома не попали (в нее власти имеют право включить только те дома, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года).





«Теперь 20 семей, проживающих в этих домах, будут расселены в рамках городской целевой программы. Помимо двухэтажек на ул. Якушева, будут расселены два дома в Первомайском районе и столько же — в Советском», — сообщили в пресс-центре мэрии.







По словам Анатолия Локтя, в целом ситуация по городу остается напряженной: аварийными признаны 142 дома.







«Еще около 700 домов с износом более 70 %, поэтому признание их аварийными — только вопрос времени. Ежегодно мы выделяем средства на проведение поддерживающего ремонта, в этом году это более 80 млн руб., но решать вопрос нужно кардинально. Нам необходима финансовая поддержка для того, чтобы продолжать расселять людей из ветхого фонда. Из городского бюджета мы изыскиваем возможности, но их не хватает», — описал ситуацию мэр.





Ранее власти Новосибирска нашли деньги на расселение аварийного дома № 9 на ул. Обогатительной, более известного как «дом на костылях». Расселить его предполагается в 2020 году.