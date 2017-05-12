С новосибирских заправок «Газпромнефти» исчез «патриотичный» кофе

Кофемашина на АЗС «Газпромнефть» на ул. Жуковского, 128

С новосибирских заправок «Газпромнефти» исчез кофе «руссиано», который в конце прошлого года заменил американо.





То, что кофе «руссиано» нет на заправке на ул. Жуковского, 128, корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил сегодня днем 12 мая. Отметим, что из ассортимента кафе на АЗС сети «Газпромнефть» «руссиано» пропал, например, и в Красноярске.





В Новосибирске «патриотичный» кофе появился на заправках сети в декабре прошлого года. Клиенты заправок рассказывали НГС.НОВОСТИ, что «руссиано» продавался в двух вариациях — в маленьком стаканчике (200 мл) и в формате XL.





В пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть» тогда сообщали, что в ассортименте Drive Cafe на заправках «руссиано» стал появляться в первых числах декабря.





Кофемашина с «руссиано» на АЗС «Газпромнефть» в декабре 2016 года

«На текущий момент "руссиано" заменяет собой "американо" и готовится по традиционной для этого напитка рецептуре. Цена не изменилась. Технология и рецепт приготовления напитка совершенствуются регулярно, вне зависимости от того, называется он "американо" или "руссиано". Останется ли "руссиано" в ассортименте Drive Cafe и будет ли для него создаваться оригинальный купаж, будет зависеть от наших клиентов. На сегодняшний день интерес со стороны клиентов есть», — поясняли в пресс-службе сети АЗС.







Сегодня НГС.НОВОСТИ направили запрос в сеть АЗС «Газпромнефть» за комментарием по поводу замены «руссиано» на американо.





Раньше кофе «руссиано» на время появлялся и в меню кафе «Академия кофе». Как поясняла совладелец «Академии» Татьяна Павлова, этим переименованием заведение решило поддержать «главную шутку последних дней».





Речь шла о предложении, которое СМИ первоначально приписали российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву. На заседании Евразийского межправительственного совета Медведев действительно заметил, что название американо звучит неполиткорректно. На что премьер-миниcтр Армении Карен Карапетян ответил предложением назвать кофе «руссиано».







«Руссиано» в «Академии кофе» на ул. Ленина в ноябре 2016 года





Сегодня в «Академии кофе» корреспонденту НГС.НОВОСТИ также подтвердили, что сейчас его в ассортименте нет.