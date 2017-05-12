Молодожены и чиновники c лопатами посадили деревья на Красном проспекте

Днем 12 мая около Дворца бракосочетания в Новосибирске семейные пары посадили деревья.


Молодожены садят деревья возле Дворца бракосочетания
Молодожены садят деревья возле Дворца бракосочетания


Акция по посадке деревьев и кустарников была приурочена ко Всемирному дню семьи. Деревья садили представители правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, сотрудники ЗАГС, ГИБДД Новосибирской области, молодожены и семейные пары.


Праздничная программа
Праздничная программа


Начальник УГИБДД по НСО Сергей Штельмах дарит семье автокресло
Начальник УГИБДД по НСО Сергей Штельмах дарит семье автокресло


Молодожены
Молодожены


Молодожены, семьи, пришедшие на торжественную регистрацию рождения детей, а также юбиляры семейной жизни посадили десятки деревьев и кустарников около Дворца бракосочетания, чтобы создать там сквер.


Юбиляры семейной жизни
Юбиляры семейной жизни


Студенты новосибирского медколледжа посадили деревья около Дворца бракосочетания
Студенты новосибирского медколледжа посадили деревья около Дворца бракосочетания


Только что посаженные деревья и кустарники обильно полили водой
Только что посаженные деревья и кустарники обильно полили водой


Молодые кустарники
Молодые кустарники


Юбиляры семейной жизни садят деревья
Юбиляры семейной жизни садят деревья


Деревья посадили и чиновники
Деревья посадили и чиновники


Ранее в «Горзеленхозе» рассказывали, что в этом году в городе власти посадят 12 тыс. сеянцев сосен.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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