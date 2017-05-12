Молодожены и чиновники c лопатами посадили деревья на Красном проспекте

Днем 12 мая около Дворца бракосочетания в Новосибирске семейные пары посадили деревья.





Молодожены садят деревья возле Дворца бракосочетания





Акция по посадке деревьев и кустарников была приурочена ко Всемирному дню семьи. Деревья садили представители правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, сотрудники ЗАГС, ГИБДД Новосибирской области, молодожены и семейные пары.







Праздничная программа





Начальник УГИБДД по НСО Сергей Штельмах дарит семье автокресло





Молодожены





Молодожены, семьи, пришедшие на торжественную регистрацию рождения детей, а также юбиляры семейной жизни посадили десятки деревьев и кустарников около Дворца бракосочетания, чтобы создать там сквер.





Юбиляры семейной жизни





Студенты новосибирского медколледжа посадили деревья около Дворца бракосочетания





Только что посаженные деревья и кустарники обильно полили водой





Молодые кустарники





Юбиляры семейной жизни садят деревья





Деревья посадили и чиновники





Ранее в «Горзеленхозе» рассказывали, что в этом году в городе власти посадят 12 тыс. сеянцев сосен.

