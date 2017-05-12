Молодожены и чиновники c лопатами посадили деревья на Красном проспекте
Днем 12 мая около Дворца бракосочетания в Новосибирске семейные пары посадили деревья.
Акция по посадке деревьев и кустарников была приурочена ко Всемирному дню семьи. Деревья садили представители правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, сотрудники ЗАГС, ГИБДД Новосибирской области, молодожены и семейные пары.
Молодожены, семьи, пришедшие на торжественную регистрацию рождения детей, а также юбиляры семейной жизни посадили десятки деревьев и кустарников около Дворца бракосочетания, чтобы создать там сквер.
Ранее в «Горзеленхозе» рассказывали, что в этом году в городе власти посадят 12 тыс. сеянцев сосен.
Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой
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