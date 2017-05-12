На крупном шоссе под Новосибирском появились невидимые для антирадаров камеры

Камеры контролируют участок Советского шоссе от Краснообска до поселка Юный Ленинец
Камеры контролируют участок Советского шоссе от Краснообска до поселка Юный Ленинец

В пригороде Новосибирска на Советском шоссе появился новый комплекс автоматической фиксации «Автодория», который невозможно засечь обычным антирадаром.


Как сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в управлении ГИБДД, комплекс будет измерять среднюю скорость на участке шоссе и выносить постановления о штрафах, если средняя скорость машины окажется выше разрешенных 90 км/ч.


«Работает комплекс по измерению средней и моментальной скорости транспортных средств. С разрешенной скоростью автомобиль может проехать участок за определенное время. Все, что свыше, будет считаться превышением установленной скорости», — рассказал начальник Центра автоматической фиксации административных нарушений в области дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по НСО Павел Килаберия.


Камеры контролируют участок шоссе от Краснообска до поселка Юный Ленинец, а в рабочем режиме штрафовать они начнут уже в ближайшие дни.


Ранее портал НГС.АВТО подробно рассказывал об изменениях в схеме автоматического контроля за дорожным движением в Новосибирске.

Дмитрий Косенко
Фото Александра Ощепкова

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