На крупном шоссе под Новосибирском появились невидимые для антирадаров камеры

Камеры контролируют участок Советского шоссе от Краснообска до поселка Юный Ленинец

В пригороде Новосибирска на Советском шоссе появился новый комплекс автоматической фиксации «Автодория», который невозможно засечь обычным антирадаром.





Как сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в управлении ГИБДД, комплекс будет измерять среднюю скорость на участке шоссе и выносить постановления о штрафах, если средняя скорость машины окажется выше разрешенных 90 км/ч.





«Работает комплекс по измерению средней и моментальной скорости транспортных средств. С разрешенной скоростью автомобиль может проехать участок за определенное время. Все, что свыше, будет считаться превышением установленной скорости», — рассказал начальник Центра автоматической фиксации административных нарушений в области дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по НСО Павел Килаберия.







Камеры контролируют участок шоссе от Краснообска до поселка Юный Ленинец, а в рабочем режиме штрафовать они начнут уже в ближайшие дни.







Ранее портал НГС.АВТО подробно рассказывал об изменениях в схеме автоматического контроля за дорожным движением в Новосибирске.