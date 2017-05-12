Плавучий фонтан нашли висящим в воздухе на берегу Оби

Один из фонтанов плавучего цветомузыкального комплекса на набережной заметили висящим на кране
Один из фонтанов плавучего цветомузыкального комплекса на набережной заметили висящим на кране

Цветомузыкальный фонтан на Михайловской набережной в Новосибирске оказался подвешен на кране — сотрудники «Горфонтана» утверждают, что до этого он утонул в реке.


«Фонтаны зимовали на барже. Так как баржу забирали, в конце прошлой недели два фонтана подняли краном и поставили на землю, а третий фонтан некуда было поставить, директор [МКУ «Городской фонтан»] дал распоряжение спустить его на воду. Фонтан благополучно простоял какое-то время и затонул. Фонтан подняли, но он побывал в воде, там оборудование, двигатели, трансформаторы, которые довольно дорого стоят. Так как они побывали в воде, их нужно ремонтировать или менять», — рассказал НГС.НОВОСТИ на условиях анонимности один из сотрудников «Горфонтана».


По оценке работника учреждения, ремонт или замена пострадавшего оборудования обойдется в более чем 300 тыс. руб.


Фонтан висит на кране
Фонтан висит на кране


Сейчас один из трех составных элементов фонтана висит на кране, частично скрыт в речной воде. Сотрудник предприятия предполагает, что к 1 июня фонтан могут не успеть отремонтировать.


В пресс-центре мэрии НГС.НОВОСТИ пояснили, что с фонтаном все в порядке — он висит на кране, потому что его некуда поставить. В мэрии заверили, что комплекс фонтанов на Михайловской набережной запустят 1 июня, как и планировалось ранее.


Остальные фонтаны в городе заработали 8 мая.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены очевидцами

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