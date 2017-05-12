Плавучий фонтан нашли висящим в воздухе на берегу Оби

Один из фонтанов плавучего цветомузыкального комплекса на набережной заметили висящим на кране

Цветомузыкальный фонтан на Михайловской набережной в Новосибирске оказался подвешен на кране — сотрудники «Горфонтана» утверждают, что до этого он утонул в реке.





«Фонтаны зимовали на барже. Так как баржу забирали, в конце прошлой недели два фонтана подняли краном и поставили на землю, а третий фонтан некуда было поставить, директор [МКУ «Городской фонтан»] дал распоряжение спустить его на воду. Фонтан благополучно простоял какое-то время и затонул. Фонтан подняли, но он побывал в воде, там оборудование, двигатели, трансформаторы, которые довольно дорого стоят. Так как они побывали в воде, их нужно ремонтировать или менять», — рассказал НГС.НОВОСТИ на условиях анонимности один из сотрудников «Горфонтана».







По оценке работника учреждения, ремонт или замена пострадавшего оборудования обойдется в более чем 300 тыс. руб.







Фонтан висит на кране





Сейчас один из трех составных элементов фонтана висит на кране, частично скрыт в речной воде. Сотрудник предприятия предполагает, что к 1 июня фонтан могут не успеть отремонтировать.







В пресс-центре мэрии НГС.НОВОСТИ пояснили, что с фонтаном все в порядке — он висит на кране, потому что его некуда поставить. В мэрии заверили, что комплекс фонтанов на Михайловской набережной запустят 1 июня, как и планировалось ранее.







Остальные фонтаны в городе заработали 8 мая.