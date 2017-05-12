Новосибирцы нашли 2 авиабомбы на обочине дороги в промзоне

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Две бомбы

Днем 12 мая в Советском районе Новосибирска были найдены опасные предметы — предположительно, муляжи авиационных бомб.







«На ОбьГЭСе, на ул. Варшавская, 7 был обнаружен подозрительный предмет. Работают экстренные службы. Предположительно, муляж авиационной бомбы. Ждут саперов», — такое сообщение появилось около 15:00 в паблике «На ОбьГЭСе».





На фото, которые появились в паблике, видно, что найдены две бомбы.





15:32

В компании по приему лома корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что бомбы нашел их сотрудник. Молодой человек проходил мимо них около 11:00 и после этого сразу вызвал МЧС. Спецслужбы, которые приехали по вызову, продолжали работу и в 15:30.







«Приехали пожарные, полиция, военные, саперы, установили, что это муляжи», — рассказал сотрудник компании.





Он также заверил, что специалисты его компании никогда не принимают подобные предметы, более того, люди и не пытаются их сдавать — это преступление.





«Это, скорее всего, происки конкурентов — мы подумали так. У нас на территории камеры есть, а положили там, где черная зона — не на нашей территории. И положили с таким учетом, что мы их обязательно заметим. А была возможность положить так, что мы их не заметим. То есть там есть свалка, а положили не на свалку, а положили ближе к нам», — предположил собеседник НГС.





15:23

«Обнаружен был коррозированный металлический предмет, в ходе проверки было установлено, что опасности для жизни и здоровья граждан не представляется», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





На ул. Варшавской





15:14

По информации справочника 2ГИС, в здании на ул. Варшавской, 7 располагаются 11 организаций, среди них есть компания по приему лома черных и цветных металлов.