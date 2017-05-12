Водители троллейбусов подали в суд на «Горэлектротранспорт» из-за сокращения отпуска

Водители троллейбусов судятся с ГЭТ 
Водители троллейбусов судятся с ГЭТ 

В Новосибирске 5 водителей троллейбусов подали в суд на работодателя из-за отмены дополнительного отпуска — руководство МКП «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) считает претензии безосновательными, но не планирует увольнять недовольных.


«Оказывается, в 2015 году провели специальную оценку условий труда, причем никто из нас об этом даже не знал. И на основании этого у нас забирают 12 дополнительных дней к отпуску», — рассказала НГС.НОВОСТИ водитель троллейбуса филиала № 2 «Кировский троллейбусный» Елена Баскакова.


По ее словам, это была компенсация за вредность на предприятии. Теперь ее заменили надбавкой в виде 4 % от тарифной ставки, что составляет примерно 1 тыс. руб. в месяц. «А 12 дней отпуска — это, если брать по среднему, разница большая. У меня в среднем заработок в день получается где-то полторы тысячи. А теперь умножьте на 12», — привела в пример свои расчеты водитель.


Она сообщила, что 5 водителей из Кировского филиала подали заявление в суд, чтобы отстоять свое право на дополнительные дни отпуска. Кроме того, претензия водителей заключается в том, что им неправильно начисляют зарплату, в связи с чем они лишаются примерно 6–7 тыс. руб. «Мы проконсультировались с юристами. Когда они посмотрели наши расчетки, увидели, что нам платят не по тарифной ставке. То есть тарифная ставка одна, а оплачивают линейные часы (время, когда водитель ездит по маршруту. — А.Б.) совершенно по другим расценкам», — рассказала Елена Баскакова.


Как утверждает Баскакова, в декабре прошлого года водители обратились в прокуратуру, в головное предприятие ГЭТа и госинспекцию труда. «Ответы получили только из ГЭТа и охраны труда, где объяснили, что не выявили никаких нарушений», — констатировала Елена. — Это не только в нашем депо. Также


в Заельцовском, Дзержинском, Ленинcком [филиалах ГЭТ] — все стоят на ушах. Мы решили идти до конца, будь что будет. Уволят, так уволят. Но я надеюсь, что мы еще поборемся». 


Увольнять водителей руководство МКП «Горэлектротранспорт» не планирует. «Если они считают нужным, уволятся, если не считают, останутся», — прокомментировал НГС.НОВОСТИ начальник МКП «Горэлектротранспорт» Евгений Жиратков. По его словам, зарплату водителям не сокращали, а оценка условий труда прошла по закону. «Это же не прихоть предприятия. Она (оценка условий труда. — А.Б.) была проведена, закончилась в 2016 году, в феврале. В соответствии с законом все были ознакомлены, — объяснил руководитель ГЭТ. — Действительно чего лишились водители — это части дополнительных дней отпуска. Потому что они новым законом не предусмотрены».


Кроме того, Жиратков отметил, что трудовая инспекция не обнаружила никаких нарушений, о которых говорят водители, и это подтверждено документами. «Им (водителям. — А.Б.) это не понравилось, они подали в суд. 17 мая будет рассмотрение», — подытожил руководитель ГЭТ.


Напомним, недавно депутаты заслушали доклад начальника ГЭТ о состоянии предприятия, которое находится на грани разорения.

Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова

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