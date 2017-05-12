Новосибирец вживил себе в грудь настоящий компас

26-летний программист первым в России решил установить себе компас прямо в груди

Молодой программист из Новосибирска Даниил Лыткин первым в России вживил себе в грудь компас — устройство вибрирует, когда человек поворачивается на север.





Вечером 11 мая мастер новосибирской студии татуировки и пирсинга Piersib Евгений Дьяков установил компас прямо на груди клиента — 26-летнего программиста Даниила Лыткина. По словам Евгения, это первая такая процедура в России. Компас-чип вибрирует, когда его носитель поворачивается корпусом на север.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ сам Даниил через переписку в соцсети «ВКонтакте», он наткнулся на проект компаса North Sense от компании Cyborg Nest из Великобритании, когда устройство еще находилось на этапе разработки. Новосибирец сразу сделал предзаказ (за 250 фунтов). Первые готовые модели начали рассылать покупателям около 2 месяцев назад, отметил Даниил. Сейчас такое устройство можно купить за 425 долл.







Даниил Лыткин (слева) с мастером Евгением Дьяковым





По словам Даниила, на вопрос, зачем ему компас в груди, он обычно отвечает: «Потому что это круто».







«Если чуть углубиться, то это связано с идеями трансгуманизма и киборгов. Как таковой практической цели, например навигации, у меня не было, но меня всегда привлекала мысль расширения возможностей своего тела. Человек способен воспринимать ничтожно малую долю того, что происходит вокруг.







Крепления должны зажить в течение нескольких недель, а потом Даниил собирается носить компас каждый день





При этом у многих животных отдельные чувства развиты гораздо сильнее. Например, рак-богомол может воспринимать ультрафиолетовую и инфракрасную часть спектра, а обоняние собаки в 40 раз сильнее человеческого. Человек даже со своими природными чувствами наслаждается красотой окружающего мира, а представьте, что ему стало доступно то, чего от природы он не способен воспринимать», — пояснил Даниил Лыткин.







Мастер Евгений Дьяков рассказал, что вначале поставил Даниилу обычный пирсинг. «На самих сережках есть просто небольшие крепления, на которые можно нацепить силиконовые насадки», — описал мастер. На этих насадках и держится компас.





Практической цели установки компаса Даниил не ставил — прежде всего он хотел расширить возможности своего тела





Сейчас Даниил ждет, пока заживут крепления, установленные как пирсинг, а после этого планирует носить устройство каждый день. Зажить крепления должны в течение нескольких недель. На ночь компас можно снимать и подзаряжать.







«Длительность и сила вибрации регулируется, кроме того, вибрация происходит только в момент, когда я поворачиваюсь лицом на север. Я предполагаю, что со временем я перестану замечать вибрацию, и это превратится в некое новое ощущение направления», — добавил владелец компаса.





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