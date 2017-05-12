Дорожники сузили до конца мая магистраль с постоянными пробками

Ул. Фабричная
Ул. Фабричная

В Новосибирске с 12 по 31 мая сузили ул. Фабричную из-за ремонта теплотрассы.


«Ограничено движение транспорта по ул. Фабричной в районе дома № 12, проезжая часть сужена на четыре метра», — сообщили 12 мая в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска.


Сужена дорога из-за аварийных работ по ремонту теплотрассы, которые проводит АО «СИБЭКО». Окончание ремонта запланировано на 31 мая.


Сужение дороги возле Фабричной, 12
Сужение дороги возле Фабричной, 12


«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — напомнили в департаменте.


Городские дороги летом часто сужают из-за земляных работ или ремонта на теплотрассах. Недавно власти объявили о том, что с 21 мая на месяц сузятся пр. Димитрова и Октябрьская магистраль.

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой, фрагмент справочника 2ГИС

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