Дорожники сузили до конца мая магистраль с постоянными пробками

Ул. Фабричная

В Новосибирске с 12 по 31 мая сузили ул. Фабричную из-за ремонта теплотрассы.





«Ограничено движение транспорта по ул. Фабричной в районе дома № 12, проезжая часть сужена на четыре метра», — сообщили 12 мая в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска.







Сужена дорога из-за аварийных работ по ремонту теплотрассы, которые проводит АО «СИБЭКО». Окончание ремонта запланировано на 31 мая.







Сужение дороги возле Фабричной, 12





«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — напомнили в департаменте.







Городские дороги летом часто сужают из-за земляных работ или ремонта на теплотрассах. Недавно власти объявили о том, что с 21 мая на месяц сузятся пр. Димитрова и Октябрьская магистраль.