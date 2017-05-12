Новосибирское озеро попало в пятерку лучших курортов России

Побережье озера Чаны
Побережье озера Чаны

Аналитическое агентство «ТурСтат» назвало самые популярные у туристов курорты и места отдыха на российских озерах — среди них оказалось новосибирское озеро Чаны.


«Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования гостиниц на лето 2017 года», — объясняют аналитики агентства.


Озеро Чаны, расположенное в западной части НСО, оказалось в рейтинге на 5-м месте — туристы часто останавливаются здесь в Казанцево, Белово, Квашнино и Яркуле.


Впереди Чанов в рейтинге оказались места отдыха на Байкале в Иркутской области (Листвянка и Хужир), на Ладожском озере в Карелии и Ленинградской области (Приозерск), Онежском озере в Карелии (Петрозаводск) и на Селигере (Осташков Тверской области). 


Ниже курорта на Чанах оказалось популярное у новосибирцев озеро Большое Яровое в Алтайском крае, башкирское озеро Аслыкуль, Белое озеро в Вологодской области, новгородский Ильмень и Чудское озеро на Псковщине. 


«По данным "ТурСтат", проживание у озера в России обойдется в среднем от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. в сутки», — добавляют эксперты.


В начале мая агентство составляло рейтинг самых популярных направлений круизного туризма в России — в топ-15 городов попал Новосибирск.

Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой

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