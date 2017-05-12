На улице Ленина появились 2-метровые граффити

Около «Победы» начали ставить конструкции с работами уличных художников

Днем 12 мая возле кинотеатра «Победа» в Новосибирске начали монтировать четыре большие конструкции с граффити, посвященные временам года.





Возле кинотеатра выставили работы новосибирских уличных художников Михаила Климова (Mack Такнадо), Алексея Асеева (А13) и Марины Замятиной (ЯГОДА). Основа конструкций — работы, которые художники создавали специально для корпоративного календаря «Электронного города Бизнес» на 2017 год.







«У нас появилась идея сделать корпоративный календарь на 2017 год, но не просто календарь с красивыми картинками или девушками. Решили, почему бы не поддержать новосибирских уличных художников, дав им лишь вектор — раскрыть в работах, как они видят и чувствуют "Времена года". Мы предложили им нарисовать по 4 полотна размером 2x2 метра», — рассказал маркетолог по B2B «Электронного города» Алексей Гавриленко.







У кинотеатра появятся 4 конструкции с граффити





Художники создали 12 двухметровых картин на ПСП и фактурной фанере. После чего в «Электронном городе» решили показать работы художников горожанам, сделать мини-выставку, рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Новотелекома» Дмитрий Мишин.







«Мы дождались, как начались теплые дни, и первая площадка — "Победа" — как минимум до конца мая [работы] на ней будут экспонироваться, а дальше переместим в другое место», — добавил он.







Картины художников посвящены временам года





В Новосибирске часто проходят интересные выставки, попасть на которые можно бесплатно. Недавно в творческом пространстве «Арт Ель» открылась выставка плакатов «Монстрации-2017», которая проходила в городе 1 мая.