На улице Ленина появились 2-метровые граффити

Около «Победы» начали ставить конструкции с работами уличных художников
Около «Победы» начали ставить конструкции с работами уличных художников

Днем 12 мая возле кинотеатра «Победа» в Новосибирске начали монтировать четыре большие конструкции с граффити, посвященные временам года.


Возле кинотеатра выставили работы новосибирских уличных художников Михаила Климова (Mack Такнадо), Алексея Асеева (А13) и Марины Замятиной (ЯГОДА). Основа конструкций — работы, которые художники создавали специально для корпоративного календаря «Электронного города Бизнес» на 2017 год.


«У нас появилась идея сделать корпоративный календарь на 2017 год, но не просто календарь с красивыми картинками или девушками. Решили, почему бы не поддержать новосибирских уличных художников, дав им лишь вектор — раскрыть в работах, как они видят и чувствуют "Времена года". Мы предложили им нарисовать по 4 полотна размером 2x2 метра», — рассказал маркетолог по B2B «Электронного города» Алексей Гавриленко.


У кинотеатра появятся 4 конструкции с граффити
У кинотеатра появятся 4 конструкции с граффити


Художники создали 12 двухметровых картин на ПСП и фактурной фанере. После чего в «Электронном городе» решили показать работы художников горожанам, сделать мини-выставку, рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Новотелекома» Дмитрий Мишин.


«Мы дождались, как начались теплые дни, и первая площадка — "Победа" — как минимум до конца мая [работы] на ней будут экспонироваться, а дальше переместим в другое место», — добавил он.


Картины художников посвящены временам года
Картины художников посвящены временам года


В Новосибирске часто проходят интересные выставки, попасть на которые можно бесплатно. Недавно в творческом пространстве «Арт Ель» открылась выставка плакатов «Монстрации-2017», которая проходила в городе 1 мая.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 2981
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Травма зубов, лечение «во сне» — мы ответим на любые вопросы о детской и подростковой стоматологии
17 мая НГС.НОВОСТИ и сеть клиник «Дентал-Сервис» приглашают читателей на онлайн-встречу с детским и подростковым стоматологами Викторией Ивановной Калиной и Эльвирой Николаевной Гракович
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено