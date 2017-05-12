В парке «Березовая роща» начали рубить деревья

За кафе «Березка» пилят деревья

В парке культуры и отдыха «Березовая роща» вырубили несколько деревьев — в администрации парка объяснили, что спилены только аварийные деревья, которые могут упасть при порывах сильного ветра.







О том, что за кафе «Березка» вырубают деревья, в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил читатель, сфотографировавший место вырубки из окна офисного здания около парка. По оценке очевидца, площадь вырубки составляет примерно 50х50 м.





«Рубят с начала недели», — уточнил он.







Как пояснила НГС.НОВОСТИ главный инженер парка культуры и отдыха «Березовая роща» Елена Хаистова, администрация парка получила разрешение от главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска на то, чтобы спилить аварийные деревья, которые могут упасть от ветра. Например, такого сильного, какой пронесся по городу на длинных праздничных выходных.







«У нас очень много деревьев, особенно 8-го числа, попадали, мы их распилили. И есть деревья, которые, например, сильно наклонились над [теннисным] кортом. И вот эти аварийные деревья мы вынуждены спилить. Наняли организацию, у нас с ними договор, заплатили им деньги, и они нам спилили эти деревья аварийные», — рассказала Елена Хаистова.







По ее словам, всего на площадке за кафе «Березка» специалисты спилили 5 берез, которые сильно наклонились и представляли опасность для посетителей. Позже, когда появятся деньги, администрация парка планирует спилить еще несколько аварийных берез вдоль ограды по ул. Планетной, за которой находятся парковки. В первую очередь под снос могут попасть деревья с сильным наклоном, сгнившими корнями, большими или сквозными дуплами, пояснила главный инженер парка.