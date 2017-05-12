Новосибирцы увидели в небе самых быстрых птиц в мире
В Новосибирск прилетели первые черные стрижи.
Жительница Новосибирска по имени Ольга написала в редакцию НГС.НОВОСТИ, что в город прилетели стрижи — летящих птиц женщина увидела в небе над городом.
«Я видел первых черных стрижей в этом году 6 мая на западной окраине Новосибирска, но это самые первые, с теплым ветром их, наверное, занесло», — подтвердил НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.
Он отметил, что в Новосибирске с середины мая до середины августа встречаются 2 вида стрижей. Черные стрижи прилетают из Африки, а несколько позднее из Юго-Восточной Азии прилетают белопоясные стрижи.
Также 5 мая на пл. Станиславского орнитолог видел городских ласточек, а в скором времени в город должны прилететь кукушки и иволги.
Недавно жители Новосибирской области заметили журавлей, пролетающих над городом, — орнитологи объяснили, что птицы держат путь в Томскую область и Красноярский край.
Справка: Черный стриж способен развивать самую большую горизонтальную скорость полета среди птиц, она достигает 111 км/ч (по данным «Википедии»).
Ксения Евдокимова
Фото Алексея Яновского из архива НГС