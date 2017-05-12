Новосибирцы увидели в небе самых быстрых птиц в мире

Черный стриж

В Новосибирск прилетели первые черные стрижи.





Жительница Новосибирска по имени Ольга написала в редакцию НГС.НОВОСТИ, что в город прилетели стрижи — летящих птиц женщина увидела в небе над городом.







«Я видел первых черных стрижей в этом году 6 мая на западной окраине Новосибирска, но это самые первые, с теплым ветром их, наверное, занесло», — подтвердил НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.







Он отметил, что в Новосибирске с середины мая до середины августа встречаются 2 вида стрижей. Черные стрижи прилетают из Африки, а несколько позднее из Юго-Восточной Азии прилетают белопоясные стрижи.







Также 5 мая на пл. Станиславского орнитолог видел городских ласточек, а в скором времени в город должны прилететь кукушки и иволги.







Недавно жители Новосибирской области заметили журавлей, пролетающих над городом, — орнитологи объяснили, что птицы держат путь в Томскую область и Красноярский край.





Справка: Черный стриж способен развивать самую большую горизонтальную скорость полета среди птиц, она достигает 111 км/ч (по данным «Википедии»).