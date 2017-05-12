В Новосибирске подешевело жилье на окраинах

В Новосибирске подешевело жилье на окраинах

Средняя стоимость квартир в отдаленных районах Новосибирска упала за год на 3 %, при этом экономжилье в Дзержинском и Кировском районах подешевело еще больше — на 5 % и 4,8 % соответственно. Чаще всего это квартиры в новой комплексной застройке или старый фонд на окраинах, заметили аналитики N1.RU.


Сейчас самая дешевая «однешка» обойдется покупателю в 1,41 млн руб., «двушка» — в 1,62 млн руб. Больше всего таких квартир в Первомайском и Кировском районах, где стоимость «квадрата» опустилась на 2,8 % и 9,9 % соответственно и составляет 49,4 тыс. и 46,2 тыс. руб.


Ранее эксперты заметили повышение цен на квартиры в строящихся домах: по их данным, за год «стройка» подорожала на четверть

Лиза Пичугина
Фото Екатерины Калиневич

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