Самка ленивца из Екатеринбурга прилетела к жениху в Новосибирский зоопарк

Ленивец двупалый
Ленивец двупалый

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило продолжает пополнять свою коллекцию животных: из Екатеринбурга для создания пары привезли взрослую самку ленивца.


О прибытии в зоопарк ленивца двупалого сегодня, 12 мая, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.


«Самка <…> была доставлена авиарейсом из зоопарка города Екатеринбурга», — рассказали в ведомстве, уточнив, что ленивец прилетел в Новосибирск в конце апреля.


Как пояснили в научно-информационном отделе Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило, самку ленивца двупалого привезли для создания пары. Теперь вместе с ней в зоопарке насчитывается 4 взрослых ленивца — 2 самки и 2 самца. Увидеть новую обитательницу зоопарка посетители смогут позже — пока она находится на карантине.


Кроме того, Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило продолжает отправлять в зарубежные зоопарки обширное потомство манулов, которое появилось в прошлом году. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, очередной годовалый манул отправился 10 мая в зоопарк Познани (Польша).


Самка манула, рожденная в апреле 2016 года, 10 мая улетела жить в Польшу
Самка манула, рожденная в апреле 2016 года, 10 мая улетела жить в Польшу


Ольга Хмелевская
Фото ru.wikipedia.org (1), предоставлено Управлением Россельхознадзора по НСО (2)

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