Самка ленивца из Екатеринбурга прилетела к жениху в Новосибирский зоопарк

Ленивец двупалый

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило продолжает пополнять свою коллекцию животных: из Екатеринбурга для создания пары привезли взрослую самку ленивца.





О прибытии в зоопарк ленивца двупалого сегодня, 12 мая, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.







«Самка <…> была доставлена авиарейсом из зоопарка города Екатеринбурга», — рассказали в ведомстве, уточнив, что ленивец прилетел в Новосибирск в конце апреля.







Как пояснили в научно-информационном отделе Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило, самку ленивца двупалого привезли для создания пары. Теперь вместе с ней в зоопарке насчитывается 4 взрослых ленивца — 2 самки и 2 самца. Увидеть новую обитательницу зоопарка посетители смогут позже — пока она находится на карантине.







Кроме того, Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило продолжает отправлять в зарубежные зоопарки обширное потомство манулов, которое появилось в прошлом году. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, очередной годовалый манул отправился 10 мая в зоопарк Познани (Польша).







Самка манула, рожденная в апреле 2016 года, 10 мая улетела жить в Польшу



