Трамвай сошел с рельсов на кольце площади Маркса

«КИА» врезалась в трамвай на пл. Маркса
«КИА» врезалась в трамвай на пл. Маркса

Утром 12 мая трамвай маршрута № 15 сошел с рельсов на кольце на пл. Маркса в Новосибирске.


Корреспондент сайта НГС.НОВОСТИ оказался на месте аварии после 10:00. Судя по фотографиям с места ДТП, трамвай маршрута № 15 «Бугринская роща – ж/м Юго-Западный» сошел с рельсов на кольце на пл. Карла Маркса.


Трамвай сошел с рельсов на пл. Маркса
Трамвай сошел с рельсов на пл. Маркса


Судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, девушка за рулем иномарки не заметила трамвай и врезалась в него, позже аналогичная авария случилась с водителем «КИА». На фотографиях с места аварии видно, что «КИА» зацепила заднюю часть трамвая левым боком.


«KIA Soul двигалась по кольцу со стороны ул. Титова в сторону ул. Блюхера, трамвай № 15 также двигался по кольцу. Стрелка у трамвая сработала неправильно — в итоге передняя ось поехала дальше по кольцу, а задняя — поехала в сторону ГУМа», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Место аварии
Место аварии


На фотографиях, а также на карте городского транспорта видно, что в районе пл. Маркса остановилось движение трамваев. Например, на ул. Блюхера стоит десяток трамваев маршрутов № 15 и № 18.


Трамваи, стоящие на ул. Блюхера
Трамваи, стоящие на ул. Блюхера


Трамваи на Блюхера
Трамваи на Блюхера


ДТП с трамваем в Новосибирске не редкость: недавно водитель «Тойоты» не заметил трамвай № 18 на ул. Троллейной и влетел в него.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова, скриншот maps.nskgortrans.ru

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