Мэрия решила открыть 2 бассейна на окраинах Новосибирска

Новосибирские власти рассчитывают в следующем году открыть в городе 2 бассейна — на Затулинке и в Пашино.


Сваи бассейна на Затулинском жилмассиве
Сваи бассейна на Затулинском жилмассиве

«На стадионе "Фламинго" был заложен фундамент под строительство бассейна, давно достаточно. И на протяжении многих лет там никак не могли начать строительство, был сделан проект, он простоял, но денег не получили. Когда я пришла работать, встал вопрос, что дети лазают, могут побиться, потому что там стоят сваи. Нам пришлось огородить этот фундамент», — рассказала глава департамента культуры, спорта и молодежной политике Новосибирска Анна Терешкова в эфире программы «Вечерний разговор» с Артёмом Роговским на радио «Городская волна».


Построить бассейн с трибунами власти планируют с помощью федерального, муниципального бюджетов и инвестора, который, по словам главы департамента, уже найден. Как добавила Анна Терешкова, в Министерство спорта России уже отправлено письмо с заявкой на включение в федеральную программу для финансирования объекта. «Если все будет хорошо, то в течение следующего года мы можем получить полноценный комплекс с плавательным бассейном 25 м», — добавила Терешкова.


Власти рассчитывают, что строительство в целом обойдется в 180 млн руб., уточнила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анна Терешкова. Из федерального бюджета на строительство бассейна Новосибирск планирует получить 80 млн руб.


Кроме того, несколько лет назад военные передали муниципалитету бассейн «Дельфин» в Пашино. Бассейн был в плохом состоянии, чаша была полностью разбита. Власти нашли концессионера, который отремонтирует бассейн и предоставит бесплатные часы для занятий детей, а в остальное свободное время организует платные посещения. «Это действительно очень важно, потому что в Пашино нет бассейна. Надеюсь, через год появится реконструированный бассейн», — отметила Терешкова.

Ксения Евдокимова
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