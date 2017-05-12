Ветер и дождь принесут в Новосибирск похолодание на выходных

В выходные новосибирцам придется гулять под дождем

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на предстоящие выходные: в регионе будет дождливо и ветрено, а температура начнет постепенно снижаться.





«Погода [в Новосибирской области] продолжает оставаться неустойчивой — она вызвана перемещением серии циклонов, циклонических возмущений и связанных с ними атмосферных фронтов из районов Среднего Урала в восточном направлении. И вот эти системы нам дают развитие кучево-дождевой облачности, выпадение дождей разной интенсивности с грозами и с порывистыми ветрами», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, более сильный ветер синоптики ждут в воскресенье, 14 мая, когда к Новосибирской области подойдет холодный атмосферный фронт. В этот день порывы ветра могут достигать 17–22 м/с.







Температура в области на выходных начнет постепенно падать. По ночам ожидается в среднем +8…+15 градусов, местами может быть прохладнее. Днем в субботу, 13 мая, температура будет достигать +16…+21 градуса, на юго-востоке области — +27. Днем в воскресенье, 14 мая, прогнозируется только +13…+18 градусов, на юге региона может быть выше +20.







«Более существенное понижение предполагается в понедельник — там будет максимальная температура не выше +13…+18, но ночные температуры могут упасть до отметки +3…+8. Ну и на 16–17 [мая], забегая вперед, есть, видимо, угроза заморозков», — описал ситуацию Ренад Ягудин.







Напомним, ранее по долгосрочному прогнозу синоптиков май в Новосибирске ожидался чуть холоднее нормы.