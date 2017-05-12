В Новосибирске подскочили цены на услуги врачей

Консультация врача за месяц подорожала на 7,2 %

В апреле инфляция в Новосибирской области составила 0,1 %, в общей сложности с начала 2017 года товары и услуги в регионе подорожали на 1,4 %.







«Продовольственные товары [за последний месяц] стали дешевле на 0,5 %, платные услуги подорожали на 1,2 %, цены на непродовольственные товары не изменились», — сообщили в Новосибирскстате.





Среди продуктов за апрель особенно заметно подорожали репчатый лук (на 19,8 %), белокочанная капуста (на 17,7 %), морковь (на 9,7 %) и свекла (на 8,5 %). При этом снизились цены на хлопья из злаков (на 7 %), чеснок (на 6,1 %), зефир, пастилу (на 5,8 %) и вино (на 5 %).







Из непродовольственных товаров стали дороже женские туфли из искусственной кожи (на 6,9 %), кожаные кроссовки (на 4,8 %), велосипеды для дошкольников (на 3,7 %), нитроглицерин (на 3 %). Подешевели валидол (на 8,3 %), зубная паста (на 6 %), компьютерные мониторы (на 5 %), кирпич (на 4,3 %) и корвалол (на 4,2 %).







Среди платных услуг за месяц больше всего подорожали аренда банковского сейфа (на 64,3 %), разговоры по сотовому телефону (на 21,7 %), проезд в купе скорого фирменного поезда (на 13,2 %), лечебный массаж (на 12,8 %) и первичная консультация врача (на 7,2 %). При этом новосибирцам стали дешевле обходиться поездки в Тайланд (на 4,2 %) и шиномонтаж (на 3,9 %).





Напомним, в 2016 году инфляция в Новосибирской области превысила 4 %.