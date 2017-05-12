Женское коварство заставило должника выплатить большой штраф за ущерб экологии

Всего должник выплатил государству 138 тыс. руб.
Всего должник выплатил государству 138 тыс. руб.

Психологическое давление со стороны подруги заставило 27-летнего жителя Новосибирской области выплатить штраф за незаконную вырубку леса. 


Как сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области, сельский житель из Куйбышевского района решил немного подзаработать, нарубив в лесу дров себе и своим соседям, но его поймали с поличным и оштрафовали на 129 тыс. руб. 


«О том, что в отношении него в отделе судебных приставов по Куйбышевскому и Барабинскому районам были возбуждены исполнительные производства, молодой человек знал, но добровольно расставаться с задолженностью не собирался. По месту регистрации <…> должник не проживал, от должностных лиц скрывался», — описали ситуацию в службе судебных приставов.


Приставы выяснили, что официального дохода у должника нет, на его счетах в банках тоже было пусто. Тогда пристав решил временно приостановить действие его водительского удостоверения.


«Для должника это был настоящий коллапс, угрожающий его личной жизни в соседнем районе: подруга прямо заявила, что бросит его, если он останется без возможности водить автомобиль. Сокрушаясь о женском коварстве на приеме у судебного пристава-исполнителя, неплательщик полностью погасил задолженность, включая 9 тыс. руб. исполнительского сбора, который образовался из-за несвоевременной оплаты штрафа», — сообщили в службе судебных приставов.


Приставы Новосибирской области часто добиваются от должников выплаты просроченных штрафов и пополняют бюджет сотнями миллионов.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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