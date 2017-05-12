Женское коварство заставило должника выплатить большой штраф за ущерб экологии

Всего должник выплатил государству 138 тыс. руб.

Психологическое давление со стороны подруги заставило 27-летнего жителя Новосибирской области выплатить штраф за незаконную вырубку леса.







Как сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области, сельский житель из Куйбышевского района решил немного подзаработать, нарубив в лесу дров себе и своим соседям, но его поймали с поличным и оштрафовали на 129 тыс. руб.





«О том, что в отношении него в отделе судебных приставов по Куйбышевскому и Барабинскому районам были возбуждены исполнительные производства, молодой человек знал, но добровольно расставаться с задолженностью не собирался. По месту регистрации <…> должник не проживал, от должностных лиц скрывался», — описали ситуацию в службе судебных приставов.







Приставы выяснили, что официального дохода у должника нет, на его счетах в банках тоже было пусто. Тогда пристав решил временно приостановить действие его водительского удостоверения.







«Для должника это был настоящий коллапс, угрожающий его личной жизни в соседнем районе: подруга прямо заявила, что бросит его, если он останется без возможности водить автомобиль. Сокрушаясь о женском коварстве на приеме у судебного пристава-исполнителя, неплательщик полностью погасил задолженность, включая 9 тыс. руб. исполнительского сбора, который образовался из-за несвоевременной оплаты штрафа», — сообщили в службе судебных приставов.





Приставы Новосибирской области часто добиваются от должников выплаты просроченных штрафов и пополняют бюджет сотнями миллионов.