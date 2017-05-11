Полицейского заподозрили в продаже сведений о мертвых новосибирцах

Полицейский передал сведения о двух умерших представителю ритуального агентства «Возрождение» за 15 тыс. руб.

Новосибирского полицейского заподозрили в получении взятки от представителя ритуального агентства за сведения о смерти двух человек.





10 мая следователи Следственного управления СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части УМВД России по Новосибирску. Мужчину обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).







«По данным следствия, 03 января 2017 года начальник смены дежурной части УМВД России по Новосибирску получил от представителя ритуального агентства "Возрождение" незаконное вознаграждение в размере 15 тыс. руб. за предоставление тому служебной информации о наступлении смерти двух жителей Новосибирска», — рассказали в Следственном управлении СКР по НСО.







Узнали о преступлении сотрудники подразделений собственной безопасности ГУ МВД России и Управления ФСБ России по НСО. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.







«В случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе полиции.







Это уже не первый случай, когда работники правоохранительных органов подозреваются в «продаже» сведений об умерших похоронным агентствам. Бывший лейтенант полиции получил большой штраф за информацию о погибшем мигранте-китайце, а родственников тяжелобольных новосибирцев иногда буквально донимают звонками похоронные агенты.

