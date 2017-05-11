«Субару» въехала в автокран на Красном проспекте
«Субару» въехала в заднюю часть поворачивающего автокрана на перекрестке Красного проспекта и ул. Северной в Новосибирске.
Авария произошла 11 мая в 17:30. «Участники двигались по Северной навстречу друг другу: Subaru Legacy — со стороны ул. Светлановская, автокран KATO — со стороны ул. Жуковского. На перекрестке автокран поворачивал налево в сторону городского аэропорта, "Субару" двигалась прямо», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».
На перекрестке «Субару» врезалась в заднюю часть автокрана. У иномарки оказалась сильно разбила передняя часть, подушки безопасности в машине не сработали, но в аварии никто не пострадал, добавили в «Автоспасе».
Иногда легковые машины попадают в аварии с не совсем обычным транспортом, например, пару месяцев назад «Тойота Лэнд Крузер» разбилась о БМП под Академгородком.
Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus