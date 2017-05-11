«Субару» въехала в автокран на Красном проспекте

«Субару» врезалась в автокран
«Субару» врезалась в автокран

«Субару» въехала в заднюю часть поворачивающего автокрана на перекрестке Красного проспекта и ул. Северной в Новосибирске.


Авария произошла 11 мая в 17:30. «Участники двигались по Северной навстречу друг другу: Subaru Legacy — со стороны ул. Светлановская, автокран KATO — со стороны ул. Жуковского. На перекрестке автокран поворачивал налево в сторону городского аэропорта, "Субару" двигалась прямо», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


У «Субару» оказалась сильно разбита передняя часть
У «Субару» оказалась сильно разбита передняя часть


На перекрестке «Субару» врезалась в заднюю часть автокрана. У иномарки оказалась сильно разбила передняя часть, подушки безопасности в машине не сработали, но в аварии никто не пострадал, добавили в «Автоспасе».


Автокран в столкновении не пострадал
Автокран в столкновении не пострадал


Иногда легковые машины попадают в аварии с не совсем обычным транспортом, например, пару месяцев назад «Тойота Лэнд Крузер» разбилась о БМП под Академгородком.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 5125
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено