Власти рассказали о судьбе трех старых новосибирских кинотеатров

Кинотеатр «Космос»

Глава департамента культуры и спорта Новосибирска Анна Терешкова рассказала о судьбе трех старых кинотеатров — «Пионера», Космоса» и им. Маяковского.





«Кинотеатр "Космос" — на сегодняшний день у нас уже есть инвестор и есть проект, это будет такой большой тренажерный зал именно для хоккеистов и футболистов. Те тренажеры, которые планируются там, действительно помогут нашим хоккеистам, особенно молодым, не выезжать на лед, когда ты еще не умеешь кататься, а отрабатывать все нюансы в тренажерных залах со специальными покрытиями, именно для того, чтобы спокойно, будучи подготовленным, выходить на профессиональный лед», — сказала Анна Терешкова 11 мая в эфире программы «Вечерний разговор» с Артёмом Роговским на радио «Городская волна».







Терешкова пояснила, что кинотеатры «Космос», «Горизонт», им. Маяковского уже не востребованы. «Не нужны кинотеатры-тысячники, не нужны такие большие залы, сейчас нужны маленькие профессиональные кинотеатры. Нам приходится переформатировать эти здания, искать инвесторов или вкладывать деньги самим», — отметила Терешкова.







Кинотеатр им. Маяковского





В кинотеатре им. Маяковского проходили несколько экспертных собраний вместе с общественниками, где обсуждались варианты развития кинотеатра. В июне власти планируют запустить архитектурный конкурс на будущий облик кинотеатра им. Маяковского.





Кроме того, Анна Терешкова рассказала о судьбе кинотеатра «Пионер». «У нас последний суд состоится 26 мая, надеемся, что мы его выиграем и после этого театр им. Афанасьева будет официально заезжать в бывший кинотеатр "Пионер"», — пояснила она.







Здание кинотеатра «Пионер»





Деньги на оборудование здания Новосибирск получит из федерального бюджета. Власти надеются, что в этом году приступят к исследовательским работам в здании, а в следующем году — к ремонту помещения.

