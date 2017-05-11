Скандальный эколог и организатор протестов против «НОРДМОЛЛА» получил срок за грабеж

Тимур Усманов

Сегодня, 11 мая, Заельцовский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор лидеру новосибирского экологического движения «Тут грязи нет» Тимуру Усманову — он получил реальный срок за грабеж.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Заельцовского района Артем Хоменко, изначально Тимур Усманов и его сообщник Александр Шахов обвинялись в разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ). По версии следствия, они вместе с еще 2 людьми из-за денег напали на знакомого бизнесмена в офисе экологического движения «Тут грязи нет» на Красном проспекте, 153«а».







Как утверждали следователи, бизнесмен приехал к Усманову на деловую встречу. Лидер экологического движения «Тут грязи нет» пообещал предпринимателю, что благодаря своим связям поможет его знакомому купить муниципальное помещение на ул. Степной. При этом Усманов попросил у предпринимателя денег, приводит Артем Хоменко версию предварительного следствия.







По словам гособвинителя, предприниматель приехал на встречу без денег, но вместе со своим знакомым, который тут же вызвался съездить в офис к бизнесмену за нужной суммой. Сам предприниматель остался в офисе у Усманова. После этого, со слов Хоменко, общественник позвонил по телефону и сказал: «Он приехал, можете заходить». После этого в офис вошли еще трое (двое из них проходят по делу как «неустановленные лица»). «И они начинают применять в отношении него (предпринимателя. — О.Х.) насилие: бьют электрошокером, бьют кулаками по лицу и, соответственно, требуют передачи денежных средств и написания расписки», — описал ситуацию Артем Хоменко.





По словам гособвинителя, всего нападавшие вынудили бизнесмена отдать им 494 тыс. руб. Кроме того, нападавшие вынуждали бизнесмена написать расписку о том, что он с 2006 года должен знакомому Александра Шахова 60 тыс. долл.





Как отметил гособвинитель, Усманов и Шахов в суде свою вину полностью не признали — подсудимые настаивали на том, что бизнесмен их оговорил.





Гособвинение требовало для них по 9 лет строгого режима со штрафом 250 тыс. руб. Сегодня, 11 мая, Заельцовский районный суд Новосибирска вынес Усманову и Шахову обвинительный приговор.







Как пояснила адвокат Тимура Усманова Римма Копылова, суд переквалифицировал статью обвинения на п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) и приговорил Тимура Усманова к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Александр Шахов получил на 1 месяц больше. Если приговор не будет обжалован, общественник выйдет на свободу уже в этом месяце (ему зачтут срок, проведенный в СИЗО. — О.Х.). Чем суд мотивировал свое решение, адвокат уточнить отказалась.







Экологическая организация «Тут грязи нет» с ее основателем Тимуром Усмановым известна тем, что в октябре 2015 года добилась в суде приостановки строительства торгово-логистического комплекса «НОРДМОЛЛ». Общественники-экологи проверили строящийся торговый комплекс и пришли к выводу, что на объекте нарушены требования пожарной безопасности, а также не предусмотрен въезд для инвалидов. После этого экологи обратились в суд, потребовали признать недействительным разрешение на строительство «НОРДМОЛЛА» и снести его. В качестве обеспечительной меры суд приостановил строительство. Продолжить стройку 24 ноября 2015 года разрешил Новосибирский областной суд, поддержав апелляционную жалобу застройщика.





В конце 2015 года Тимура Усманова арестовали по обвинению в разбое. А в январе 2016-го экологи из «Тут грязи нет» отказались от претензий к застройщику «НОРДМОЛЛА», отозвав исковое заявление.