Скандальный эколог и организатор протестов против «НОРДМОЛЛА» получил срок за грабеж

Тимур Усманов
Тимур Усманов

Сегодня, 11 мая, Заельцовский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор лидеру новосибирского экологического движения «Тут грязи нет» Тимуру Усманову — он получил реальный срок за грабеж.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Заельцовского района Артем Хоменко, изначально Тимур Усманов и его сообщник Александр Шахов обвинялись в разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ). По версии следствия, они вместе с еще 2 людьми из-за денег напали на знакомого бизнесмена в офисе экологического движения «Тут грязи нет» на Красном проспекте, 153«а».


Как утверждали следователи, бизнесмен приехал к Усманову на деловую встречу. Лидер экологического движения «Тут грязи нет» пообещал предпринимателю, что благодаря своим связям поможет его знакомому купить муниципальное помещение на ул. Степной. При этом Усманов попросил у предпринимателя денег, приводит Артем Хоменко версию предварительного следствия.


По словам гособвинителя, предприниматель приехал на встречу без денег, но вместе со своим знакомым, который тут же вызвался съездить в офис к бизнесмену за нужной суммой. Сам предприниматель остался в офисе у Усманова. После этого, со слов Хоменко, общественник позвонил по телефону и сказал: «Он приехал, можете заходить». После этого в офис вошли еще трое (двое из них проходят по делу как «неустановленные лица»). «И они начинают применять в отношении него (предпринимателя. — О.Х.) насилие: бьют электрошокером, бьют кулаками по лицу и, соответственно, требуют передачи денежных средств и написания расписки», — описал ситуацию Артем Хоменко.


По словам гособвинителя, всего нападавшие вынудили бизнесмена отдать им 494 тыс. руб. Кроме того, нападавшие вынуждали бизнесмена написать расписку о том, что он с 2006 года должен знакомому Александра Шахова 60 тыс. долл.


Как отметил гособвинитель, Усманов и Шахов в суде свою вину полностью не признали — подсудимые настаивали на том, что бизнесмен их оговорил.


Гособвинение требовало для них по 9 лет строгого режима со штрафом 250 тыс. руб. Сегодня, 11 мая, Заельцовский районный суд Новосибирска вынес Усманову и Шахову обвинительный приговор.


Как пояснила адвокат Тимура Усманова Римма Копылова, суд переквалифицировал статью обвинения на п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж) и приговорил Тимура Усманова к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Александр Шахов получил на 1 месяц больше. Если приговор не будет обжалован, общественник выйдет на свободу уже в этом месяце (ему зачтут срок, проведенный в СИЗО. — О.Х.). Чем суд мотивировал свое решение, адвокат уточнить отказалась.


Экологическая организация «Тут грязи нет» с ее основателем Тимуром Усмановым известна тем, что в октябре 2015 года добилась в суде приостановки строительства торгово-логистического комплекса «НОРДМОЛЛ». Общественники-экологи проверили строящийся торговый комплекс и пришли к выводу, что на объекте нарушены требования пожарной безопасности, а также не предусмотрен въезд для инвалидов. После этого экологи обратились в суд, потребовали признать недействительным разрешение на строительство «НОРДМОЛЛА» и снести его. В качестве обеспечительной меры суд приостановил строительство. Продолжить стройку 24 ноября 2015 года разрешил Новосибирский областной суд, поддержав апелляционную жалобу застройщика.


В конце 2015 года Тимура Усманова арестовали по обвинению в разбое. А в январе 2016-го экологи из «Тут грязи нет» отказались от претензий к застройщику «НОРДМОЛЛА», отозвав исковое заявление.

Ольга Хмелевская
Фото siburbia.ru, Геннадий Данилкин

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