Новосибирец собрал из труб внедорожник с портретами Путина и Шойгу

Багги, собранный новосибирцем Владимиром Куденко

Новосибирский бизнесмен Владимир Куденко за 7 месяцев собрал багги из труб и разбитого мотоцикла — на его борту он поместил портреты президента, министров обороны и иностранных дел РФ.







«Из чего собирал? Это обычная труба водопроводная. Абсолютно ничего не было, вот с ноля был пустой стол — с него и начал. Купил разбитый мотоцикл после ДТП. Двигатель на нем был целый, а все остальное развалилось. Я двигатель с "мозгами" (электронный блок управления. — Е.Г.) снял, поставил в багги, остальное выкинул. Сидушка, колеса — это тоже покупное, остальное все самодельное», — рассказал НГС.НОВОСТИ Владимир Куденко.







Он отметил, что для производства купил и освоил токарный станок. Идею для багги он увидел у зарубежного мастера, но проект составил сам. Владимир учится в СГУПСе на инженера-машиностроителя. По его словам, собирать машины — его хобби, а на жизнь он зарабатывает продажей верхней одежды.







Баггти, по словам инженера, на ходу, но зарегистрировать его он сможет только через федерацию автоспорта — после того как сделает более безопасным каркас. Автомобиль должен получить статус спортинвентаря — по дорогам общего пользования ездить на нем будет нельзя.







В середине мая машину повезут на международную выставку автотюнинга в Красноярск

«Соотношение количества лошадей на килограмм веса этого автомобиля дает такой же эффект, [как] если на обычный автомобиль поставить мотор мощностью в 1200 лошадиных сил. У меня сейчас двигатель 200 лошадиных сил, масса чуть выше 350 кг, с пилотом где-то 400 получится. Когда переводим соотношение килограмм на лошадь, получается, что по мощности и динамике его можно сопоставить с мощным дорогущим суперкаром», — подсчитал Владимир.







Двигатель в собранном автомобиле из разбитого в ДТП мотоцикла





Владимир рассказал, что собирал машину не спеша по выходным — начал в первых числах октября, а сейчас багги практически готов, осталось только докрасить раму. На бортах автомобиля изображены портреты различных деятелей. C одной стороны президент РФ Владимир Путин, а также министр обороны Сергей Шойгу и глава российского МИД Сергей Лавров. На другой стороны багги автолюбитель поместил портреты первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина и участников конфликта на востоке Украины на стороне Донецкой и Луганской Народных Республик.





«Это примеры для меня — это Гиви, Моторола (оба. — участники конфликта на востоке Украины. — Е.Г.), ребята, которых уже нет в живых. Чуркин восхищал меня своей прямолинейностью — не каждый же может в лицо высказывать свое мнение, представлял нашу страну, интересы. Путин — тоже. Я не то, что кого-то агитирую. Есть же люди, которые на свои машины портреты Сталина рисуют. Мое видение такое. В любом случае ничего лучшего я не придумал — просто монотонный цвет, было бы скучно, на мой взгляд», — объяснил создатель багги.







19 мая автомобиль повезут в Красноярск на международную автомобильную выставку по автотюнингу «СибирьМоторШоу».







Багги на стадии сборки





Багги на стадии сборки



