Посетитель ночного клуба пошел под суд за сломанные пальцы полицейского

За сломанные пальцы полицейского обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы

В Новосибирске начинается суд над Андреем Лопачевым, который набросился на полицейских в дежурной части и сломал одному из них пальцы на руке и ноге.







О передаче дела в суд сегодня сообщила прокуратура Новосибирской области.



По версии следствия, 20 февраля 2017 года в дежурную часть отдела полиции № 3 «Заельцовский» обратилась женщина, которая сообщила о том, что в ночном клубе «Танцуки» ее избил собственный муж Андрей Лопачев. Когда пьяного дебошира задержали и привезли в отдел полиции, то он отказался подчиняться правоохранителям и направился к выходу из дежурной части.





«Полицейские преградили Лопачеву выход из помещения и повторно попросили проследовать в комнату работы с административно задержанными», — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.



Тогда мужчина набросился на полицейских и, как оказалось впоследствии, сломал одному из них пальцы на руке и ноге, отмечают в облпрокуратуре.







Теперь Андрей Лопачев пойдет под суд по обвинению в ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти). Прокурор Заельцовского района Новосибирска Евгений Старостенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы дела направлены в Заельцовский районный суд.





Двумя месяцами ранее в Новосибирске начался суд над женщиной, которая избила двоих полицейских, а о форму третьего сотрудника потушила окурок сигареты.