Посетитель ночного клуба пошел под суд за сломанные пальцы полицейского

За сломанные пальцы полицейского обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы
За сломанные пальцы полицейского обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы

В Новосибирске начинается суд над Андреем Лопачевым, который набросился на полицейских в дежурной части и сломал одному из них пальцы на руке и ноге.


О передаче дела в суд сегодня сообщила прокуратура Новосибирской области.


По версии следствия, 20 февраля 2017 года в дежурную часть отдела полиции № 3 «Заельцовский» обратилась женщина, которая сообщила о том, что в ночном клубе «Танцуки» ее избил собственный муж Андрей Лопачев. Когда пьяного дебошира задержали и привезли в отдел полиции, то он отказался подчиняться правоохранителям и направился к выходу из дежурной части.

 
«Полицейские преградили Лопачеву выход из помещения и повторно попросили проследовать в комнату работы с административно задержанными», — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.

Тогда мужчина набросился на полицейских и, как оказалось впоследствии, сломал одному из них пальцы на руке и ноге, отмечают в облпрокуратуре.


Теперь Андрей Лопачев пойдет под суд по обвинению в ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти). Прокурор Заельцовского района Новосибирска Евгений Старостенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы дела направлены в Заельцовский районный суд.


Двумя месяцами ранее в Новосибирске начался суд над женщиной, которая избила двоих полицейских, а о форму третьего сотрудника потушила окурок сигареты.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

Прочтений: 2315
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено