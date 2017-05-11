Школьники в масках со свастикой пытались выкинуть одноклассницу из окна

Родители девочки в заявлении на имя директора школы утверждают, что их дочь — не первая, кого пытались вытолкать из окна

Ученики 2-го класса школы № 146 в Первомайском районе Новосибирска пытались выкинуть свою одноклассницу из окна и поджечь ей волосы.





Об этом инциденте в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщила мама одной из учениц школы № 146. Женщина пояснила, что беспокоится за свою дочь, потому что один из мальчиков, участвовавших в конфликте, якобы угрожает всем девочкам в классе. Она добавила, что мальчик продолжает посещать занятия.





В распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ есть заявление на 3 страницах, которое родители подали на имя директора школы и в котором подробно изложена хронология конфликта. В документе говорится, что 5 мая ученица 2-го класса Эльвира (имя изменено) пришла домой и рассказала родителям, что одноклассники чуть не выкинули ее из окна их класса на 2-м этаже. На перемене перед последним уроком девочка осталась в классе одна,





вдруг из-под парт начали выбираться мальчики в масках, сделанных, вероятно, из мужских носков, «с изображением фашистской свастики», отмечается в заявлении.





«Мальчики в масках повалили ее на пол и быстро связали ей какой-то плотной веревкой ноги, руки в положении вниз, с плотным прилеганием к туловищу, завязали тряпками рот и глаза и вперед ногами потащили в открытое окно в конце класса», — говорится в документе.







Уже около окна девочке удалось освободить руки, она стала цепляться за предметы и бить по рукам тех, кто толкал ее в окно. После этого девочка упала с подоконника и ударилась спиной. Школьница сорвала с глаз повязку, когда к ней подбежал одноклассник Матвей (имя изменено) с зажигалкой в руке и попытался поджечь девочке волосы. Эльвира дотянулась до стаканчика, налила в него воду из кулера и плеснула в одноклассника, а потом выбила зажигалку у него из рук. В это время прозвенел звонок на урок.





Копия 1-й страницы заявления родителей школьницы на имя руководителя школы

Также родители Эльвиры пишут, что, по словам девочки, за несколько дней до этого мальчики затаскивали к открытому окну еще одну девочку. При этом, судя по тексту заявления, в начале мая Матвей заявил: «Вы все жертвы, кроме мальчиков, место вашей смерти, девочки, вон то окно».







В заявлении родители просят выяснить все обстоятельства произошедшего, привлечь комиссию по делам несовершеннолетних и «изолировать из детского коллектива класса» Матвея из-за его «неадекватного поведения». Авторы заявления передали в редакцию НГС.НОВОСТИ, что не готовы к общению на эту тему.







Директор школы № 146 Виктор Завьялов пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что по заявлению родителей в школе уже провели педагогическое расследование, а сегодня в классе пройдет родительское собрание, на котором обсудят, как «они (дети. — К.Е.) себя чувствуют, как контактируют, общаются».







Дополнение: после публикации новости в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что по факту публикации сотрудники полиции проводят проверку.







Конфликты среди школьников случаются нередко, периодически они выходят из стен школ и попадают в СМИ. В конце апреля на видео попала драка 15-летней школьницы со своей ровесницей — в ситуации пришлось разбираться полиции.

