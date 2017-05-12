Бар революционеров переехал от «Глобуса» в самый центр Новосибирска
Бар «Гевара» на ул. Серебренниковская, 29 закрылся — последним днем работы заведения стало 9 мая.
Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил директор «Гевары» Евгений Пятько. При этом, по его словам, заведение откроется уже на следующей неделе на новом месте — тоже в Центральном районе Новосибирска.
Как выяснил корреспондент НГС.НОВОСТИ, новым местом работы заведения станет помещение на ул. Ленина, 6, которое в начале года освободил бар Gastroclub. Последний месяц тут шел ремонт, а с 10 мая — завозили мебель и оборудование.
Бар-клуб «Гевара» был открыт в середине 2000-х предпринимателем Валерием Науменко. В интерьере, названиях блюд и мероприятиях так или иначе использовались сюжеты и названия, связанные с Кубинской революцией. Сейчас Науменко — депутат горсовета Новосибирска и входит во фракцию КПРФ, а этот бизнес, по его словам, он продал уже давно.
По информации НГС.НОВОСТИ, новыми владельцами бара являются предприниматели, часть из которых связана с ресторанным холдингом Public Group, развивающим сеть баров Respublica. Директор «Гевары» это подтвердил, однако отметил, что прямого отношения к этой компании бар не имеет.
Переезды заведений на другое место без смены концепции случаются в Новосибирске не в первый раз. Так, владелец бара «Труба» Петр Финов в этом году открыл его на Вокзальной магистрали, после того как с прежнего места его выселил владелец помещения. В прошлом году владельцы клуба «Отдых» перенесли свое заведение в подвал торгового центра «Юпитер» на ул. Гоголя, а здание на ул. Богдана Хмельницкого, в котором клуб работал многие годы, было снесено.
Стас Соколов
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