Бар революционеров переехал от «Глобуса» в самый центр Новосибирска

В здании на ул. Серебренниковской бар занимал 2 этажа. Фото Стаса Соколова



Бар «Гевара» на ул. Серебренниковская, 29 закрылся — последним днем работы заведения стало 9 мая.





Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил директор «Гевары» Евгений Пятько. При этом, по его словам, заведение откроется уже на следующей неделе на новом месте — тоже в Центральном районе Новосибирска.





Как выяснил корреспондент НГС.НОВОСТИ, новым местом работы заведения станет помещение на ул. Ленина, 6, которое в начале года освободил бар Gastroclub. Последний месяц тут шел ремонт, а с 10 мая — завозили мебель и оборудование.







Интерьер, меню и мероприятия «Гевары» активно использовали революционную тематику. Фото Стаса Соколова







Бар-клуб «Гевара» был открыт в середине 2000-х предпринимателем Валерием Науменко. В интерьере, названиях блюд и мероприятиях так или иначе использовались сюжеты и названия, связанные с Кубинской революцией. Сейчас Науменко — депутат горсовета Новосибирска и входит во фракцию КПРФ, а этот бизнес, по его словам, он продал уже давно.







На новом месте уже появились обещания того, что здесь скоро появится «Остров свободы». Фото Стаса Соколова







По информации НГС.НОВОСТИ, новыми владельцами бара являются предприниматели, часть из которых связана с ресторанным холдингом Public Group, развивающим сеть баров Respublica. Директор «Гевары» это подтвердил, однако отметил, что прямого отношения к этой компании бар не имеет.







На новое место на углу ул. Ленина и Советской уже начали перевозить мебель. Фото Стаса Соколова







Переезды заведений на другое место без смены концепции случаются в Новосибирске не в первый раз. Так, владелец бара «Труба» Петр Финов в этом году открыл его на Вокзальной магистрали, после того как с прежнего места его выселил владелец помещения. В прошлом году владельцы клуба «Отдых» перенесли свое заведение в подвал торгового центра «Юпитер» на ул. Гоголя, а здание на ул. Богдана Хмельницкого, в котором клуб работал многие годы, было снесено.

